Отвоевать Донбасс? Какой ценой? Зеленский дал интервью западным СМИ

Украина

Накануне встречи в Париже с лидерами Германии, Франции и России, президент Владимир Зеленский заявил, что ни при каких условиях не согласится на войну Донбассе.

Об этом Зеленский сказал в интервью иностранным СМИ, в частности Time, Der Spiegel, Le Monde и Gazera Wyborcza.

По мнению украинского лидера, военного пути решения конфликта на востоке страны нет. И сценарий войны для него абсолютно неприемлем, потому что тогда придется украинцам заплатить слишком высокую цену.

«Я не соглашусь на войну Донбассе. Я знаю, что есть много горячих голов, особенно среди тех, кто проводит митинги и говорит: „Давайте будем биться и отвоюем все назад!“ Но какой ценой? Я этого не буду делать» , — передает слова Зеленского изданию Time «Би-би-си Украина».

Зеленский считает, что не имеет право отправлять украинцев воевать на Донбассе, объясняя это своей жизненной позицией.

«Сколько из них умрет? Сотни тысяч, а потом начнется большая война в Украине, а затем — во всей Европе», — добавил Зеленский.

По его словам, если такая позиция не удовлетворяет общество, то придет новый лидер, который будет отвечать другим (не мирным) запросам украинцев.

Зеленский также отметил, что несмотря на то, что его телефонные разговоры с президентом Путиным были продуктивными, он очень осторожно относится к обещаниям Кремля и «никому не доверяет».

Напомним, 9 декабря в Париже должна состояться встречи «нормандской четверки». Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Основной темой будет решение конфликта на Донбассе. В Украине очень настороженно относятся к инициативам Зеленского, который настойчиво демонстрирует шаги к миру, при этом не уточняя, на каких условиях он планирует добиться консенсуса с Москвой.

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