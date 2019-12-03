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Фермер покрасил свою собаку «под тигра» – чтобы отпугивать обезьян (фото)
Фермер из индийского штата Карнатака Срикант Гоуда, поля которого подвергаются опустошительным набегам обезьян, потерял терпение и придумал неожиданный способ борьбы с ними. Он покрасил свою собаку «под тигра» в надежде, что это отпугнет животных-вредителей, уничтожающих урожай. Ранее Гоуда слышал, что другой фермер использовал для этой цели игрушечного тигра. Но решил, что «живой тигр» сработает лучше.
Пса фермер нарисовал на шкуре пса характерные черные тигриные полоски безопасной краской для волос, которая может продержаться месяц. Гоуда также разместил на поле постеры с изображение своей «тигрособаки», а также настоящих тигров.
Как сообщает издание The Youth, странный метод неожиданно оказался действенным. И теперь его хитрость взяли на вооружение другие фермеры — соседи Сриката.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что муж взбесил свою супругу стрижкой домашнего кота «под тигра», превратив его в «аккордеон».
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