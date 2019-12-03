Новые антибиотики ученые планируют создавать из червей

Здоровье и медицина

Во всем мире, по словам некоторых ученых, осталось всего три действующих антибиотика, и ничего нового до сих пор так и не придумали. А ведь бактерии становятся все более «злыми», их тяжело уничтожить, иногда и невозможно, из-за чего некоторых больных не удается спасти. В связи с этим постоянно ведутся работы, которые бы помогли разработать абсолютно новые антибактериальные препараты. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ученые создали безвредный для человека антибиотик из яда осы.

Недавно ученые Северо-Западного университета (США, штат Иллинойс) заявили, что нашли вещество, позволяющее бороться с устойчивыми штаммами бактерий, в… пищеварительной системе круглых червей.

Это вещество мешает бактериям размножаться. Специалисты провели эксперимент с грызунами. Животных заражали синегнойной и кишечной палочками, а также пневмококком. Введение вещества позволило подавить инфекцию и спасти грызунов от смерти.

Ученые пока не сообщили, намерены ли они создавать препарат из червей. Однако не исключено, что вскоре заявят об этом.

Ранее американские специалисты из университета Рокфеллера обнаружили сильные антибиотики… в организме человека. Оказалось, они обитают в кишечнике и на коже. Ученые разрабатывают способ производства новых антибиотиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что антибиотики в Украине будут продавать только по рецептам, а также совместим ли алкоголь с антибактериальными препаратами.



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