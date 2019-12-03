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Здоровье и медицина

Новые антибиотики ученые планируют создавать из червей

12:27 4 декабря 2019 64
антибиотики из червей
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Во всем мире, по словам некоторых ученых, осталось всего три действующих антибиотика, и ничего нового до сих пор так и не придумали. А ведь бактерии становятся все более «злыми», их тяжело уничтожить, иногда и невозможно, из-за чего некоторых больных не удается спасти. В связи с этим постоянно ведутся работы, которые бы помогли разработать абсолютно новые антибактериальные препараты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ученые создали безвредный для человека антибиотик из яда осы.

Недавно ученые Северо-Западного университета (США, штат Иллинойс) заявили, что нашли вещество, позволяющее бороться с устойчивыми штаммами бактерий, в… пищеварительной системе круглых червей.

Это вещество мешает бактериям размножаться. Специалисты провели эксперимент с грызунами. Животных заражали синегнойной и кишечной палочками, а также пневмококком. Введение вещества позволило подавить инфекцию и спасти грызунов от смерти.

Ученые пока не сообщили, намерены ли они создавать препарат из червей. Однако не исключено, что вскоре заявят об этом.

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Ранее американские специалисты из университета Рокфеллера обнаружили сильные антибиотики… в организме человека. Оказалось, они обитают в кишечнике и на коже. Ученые разрабатывают способ производства новых антибиотиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что антибиотики в Украине будут продавать только по рецептам, а также совместим ли алкоголь с антибактериальными препаратами.

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