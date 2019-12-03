Деньги

Под Николаевом фирма отмывала 10 млн в месяц на экспорте масла (фото)

Оперативники спецслужбы установили, что фирма, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, в течение 2018−2019 годов фиктивно проводила часть финансовых операций. Из-за этого у коммерческой структуры безосновательно формировался налоговый кредит, который потом возмещался из государственного бюджета.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, по оперативной информации, среднемесячный «теневой» объем нелегальных финансовых операций составил более 50 млн гривен. Из-за этого государственный бюджет терял до 10 млн гривен ежемесячно.

Во время проведения следственных действий в офисе коммерческой структуры, производственных цехах, а также в домовладениях и в частных автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

По имеющейся у «ФАКТОВ» информации, речь идет о поставках за рубеж растительного масла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Херсонщине предприимчивые дельцы наладили поставки сырья в Крым и нанесли государству ущерб в 30 млн гривен.

А в Запорожье бывший руководитель государственного предприятия наладил контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в Россию.

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