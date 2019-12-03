Водородный седан TOYOTA проезжает 840 километров без заправки: новинки автошоу в Лос-Анджелесе

Наука и технологии

В воскресенье, 1 декабря, в Лос-Анджелесе завершил свою работу ежегодный международный автосалон. Были представлены не менее тысячи автомобилей, причем 65 из них производители показали впервые. Выставку посетили десятки тысяч человек. Особенно много билетов было продано на День благодарения и последовавший за ним длинный уик-энд. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о моделях, которые были представлены на крупнейшем в мире международном автосалоне IAA 2019 во Франкфурте-на-Майне.

Эксперты отмечают рекордно большое количество электрических моделей, представленных в нынешнем году. Это говорит о том, что ведущие в мире автомобильные компании отказываются от машин с бензиновыми и дизельными двигателями и перестраиваются на выпуск электрокаров. Кстати, электромобили набирают популярность и в Украине: рейтинг марок.

Японская компания Toyota представила водородный седан Mirai второго поколения (фото в заголовке). Предыдущий Mirai продавался очень плохо. Проблем было несколько: не слишком современный дизайн, небольшой запас хода без дозаправки, отсутствие сети специальных заправочных станций. Toyota не захотела отказываться от перспективной, с точки зрения руководства компании, разработки. В результате изменили практически все, кроме типа двигателя. Машина стала больше и просторнее. Запас хода увеличили на 30 процентов, что позволяет Mirai проехать 840 километров без дозаправки. Toyota обещает уже в 2020 году построить сеть водородных заправок по всем Соединенным Штатам. Сейчас они есть только в Калифорнии и на Гавайских островах.

Lexus LF-30. Фото Getty Images

Концептуальная модель Lexus LF-30 впервые была показана на Токийском автосалоне в октябре. Теперь ее привезли в Лос-Анджелес. Без подзарядки футуристический автомобиль способен проехать до 500 километров. Максимальная скорость — 200 километров в час. От ноля до 100 километров в час он разгоняется за 3,8 секунды. Все это обеспечивает оригинальная силовая установка, состоящая из четырех электромоторов совокупной мощностью 544 лошадиные силы. Причем водитель может менять настройки так, что LF-30 становится то заднеприводным, то переднеприводным или даже полноприводным. Главным элементом оригинального внешнего дизайна стали двери «крылья чайки», поднимающиеся вверх. Еще одна особенность — панорамная крыша, которая легко превращается в большой сенсорный экран. Управлять автомобилем можно с помощью голосовых команд, а также… жестов!

Универсал Space Vizzion от Volkswagen. Фото Getty Images

Немецкий концерн Volkswagen привез в Лос-Анджелес универсал Space Vizzion. Серийный вариант появится в продаже в 2021 году. Управление автомобилем осуществляется с помощью планшета диагональю 15,6 дюйма. Без подзарядки машина может проехать до 600 километров. Суммарная мощность электромоторов составляет 340 лошадиных сил.

Кроссовер Hyundai Vision T

Компания Hyundai показала в Лос-Анджелесе концептуальный кроссовер Vision T. Особенностью автомобиля стали «невидимые» светодиодные фары, интегрированные в узор радиаторной решетки. Такие фары будут использоваться в скором будущем и в серийных моделях Hyundai. Решетка также влияет на аэродинамические свойства машины. Она изготовлена по принципу сот, в каждой из которых есть небольшая заглушка. Водитель может самостоятельно регулировать поток воздуха, попадающий в радиатор. Vision T оснащен гибридной силовой установкой. Заряжать машину можно от обычной сети.

Karma Automotive SC2 Concept. Фото Getty Images

Американская компания Karma Automotive представила новый концепт-кар SC2. Это купе с двумя дверями «крылья чайки» оснащено электромоторами суммарной мощностью 1100 лошадиных сил! Они расположены в передней и задней частях машины. На одной зарядке эта Karma способна проехать до 563 километров. Скоростные качества машины поражают: с места до 100 километров в час она разгоняется за 1,9 секунды! В SC2 все словно из будущего. Сканера отпечатков пальцев инженерам калифорнийской компании показалось недостаточно, и они разработали дополнительно систему распознавания лиц. Кресла и руль биометрические. Они запоминают особенности телосложения и привычки водителя и сами подстраиваются под него. А еще автомобиль оснащен камерой высокого разрешения и лидарами, что позволяет вести 360-градусную видеосъемку. Система искусственного интеллекта фиксирует в режиме реального времени все детали поездки, включая температуру воздуха снаружи, звуки, музыку, которая звучала.

Ford Mustang Mach-E

Компания Ford показала в Лос-Анджелесе электрический Mustang Mach-E. Этот купеобразный кроссовер будет выпускаться как с задним приводом, так и в полноприводном варианте. Модификация послабее оснащена мотором мощностью 255 лошадиных сил. Самая могучая модель работает на двух электромоторах суммарной мощностью 459 лошадиных сил. Время разгона от ноля до 100 километров в час составляет всего 3,5 секунды. В длину Mach-E достигает 4 метра 72,4 сантиметра, в ширину — 1 метр 88 сантиметров, в высоту — 1 метр 60 сантиметров, а колесная база равна 2 метрам 97,1 сантиметра. Клиренс составляет 14,5 сантиметра у обычного кроссовера и 13,5 сантиметра — у GT-версии. У кроссовера два багажника: объем заднего — 821 литр под полкой и 1688 литров при сложенных задних креслах. Еще один отсек объемом 135 литров находится под капотом. Продажная цена будет варьироваться от 43 тысяч долларов, что дешевле Tesla Model Y, до 59,9 тысячи долларов. Ford обещает начать продажи в автосалонах США, Европы и Китая в конце 2020 года. В Лос-Анджелесе машину представил популярный британский актер Идрис Эльба («Мстители», «Тор»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 89-м Женевском международном автосалоне, на котором были представлены более 900 автомобилей, из них не менее 150 — мировые премьеры. Примечательно, что на этом автосалоне был выставлен самый дорогой автомобиль в мире Bugatti La Voiture Noire, который приобрел король футбола Криштиану Роналду.

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