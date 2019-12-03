Законы природы еще никто не победил: в полиции развенчали популярные мифы о зимних шинах

Украина

В Патрульной полиции привели собственные доводы необходимости зимнего переобувания автомобиля. Ранее автоэксперт «ФАКТОВ» рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме.

Начальник патрульной полиции Алексей Белошицкий перечислил пять основных мифов, до сих пор бытующих среди автолюбителей. Соответствующую запись он оставил в Facebook.

Миф 1. Когда мой дед / батя ездили на «Москвичах» и «Жигулях», то не было никаких зимних шин и все было норм.

Правда. Не было норм, просто другого не было. Это все равно, что ходить в деревянных «башмаках», поскольку прежде в них ходили и было норм. На самом деле, ни дед, ни отец не отказались бы от большего комфорта и безопасности, если бы у них была возможность, но ее не было. С другой стороны — интенсивность движения и количество авто в те времена были значительно (в очень много раз) ниже, чем сейчас. Было больше пространства и меньше возможных ситуаций на дороге. Тем не менее, наши предки тоже имели много проблем со снегом и гололедом, какими бы ловкими водителями и механиками они ни были.

Миф 2. Зимние шины такие же, как летние, и все это — маркетинг.

Правда. Нет, не такие же. Химический состав летней и зимней резины отличается. Если не вдаваться в скучные формулы и долгое описание процесса изготовления, можно отметить лишь, что летняя шина рассчитана на высокие температуры и сохраняет свои свойства именно при высоких температурах. При температурах меньше 4−7 градусов выше нуля, летняя шина уже начинает «дубеть», терять эластичность и потенциал сцепления с дорогой.

Миф 3. Я и так лихой водитель, зимние шины мне не надо. Пусть берут те, кто ездить не умеет.

Правда 3. Каким бы лихим водителем кто не был, но законы физики еще никто не победил. Сцепление с дорогой на летней шине значительно хуже при низких температурах. Отсюда и более длинный тормозной путь, как минимум. И менее лихой водитель, но который переобулся на зимние шины, остановится быстрее в неожиданной ситуации. А «лихой молодец», скорее всего, въедет в него, так как будет иметь более длинный тормозной путь.

Миф 4. На внедорожнике с 4×4 и на летней резине можно можно ездить.

Правда. На самом деле тяжелые внедорожники, как и другие автомобили, требуют зимнюю «обувь». Из-за большого размера и большого веса внедорожника, управление им на летней резине будет напоминать спуск на лыжах с горы.

Миф 5. Можно сэкономить и поставить зимние шины только на ведущую ось, а другую оставить на летней.

Правда. На самом деле необходимо устанавливать зимние шины на обе оси для достижения эффекта, ведь зимние шины только на одной оси в некоторых ситуациях могут создать гораздо больше хлопот — машина легко пойдет в занос в тех ситуациях, где могла бы сохранять стабильность.

Напомним, автоэксперт Роман Николаенко рассказал «ФАКТАМ», как самостоятельно определить степень принадлежности зимней резины. Также мы писали, как правильно выбрать зимнюю резину для авто, чтобы не переплатить, но и не стать жертвой чрезмерной экономии.

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