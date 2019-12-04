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Украина

Жуки съели: в сеть попали свежие фото разграбленного гипермаркета Metro в Донецке

8:27 4 декабря 2019 68
Гипермаркет Metro в Донецке
Инф. «ФАКТОВ»

От некогда крупнейшего торгового центра — гипермаркета Metro в Донецке, который разграбили весной 2014 года, остался лишь остов.

Свежие фото в сеть выложил ветеран, участник боев за ДАП Андрей Шор. «Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного. Жуки съели», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Эксклюзивный материал о малоизвестных событиях 2014 года в Донецке «Боевики, как саранча, ринулись опустошать гипермаркет Metro, автосалоны, банки» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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