Украина

Жуки съели: в сеть попали свежие фото разграбленного гипермаркета Metro в Донецке

От некогда крупнейшего торгового центра — гипермаркета Metro в Донецке, который разграбили весной 2014 года, остался лишь остов.

Свежие фото в сеть выложил ветеран, участник боев за ДАП Андрей Шор. «Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного. Жуки съели», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Эксклюзивный материал о малоизвестных событиях 2014 года в Донецке «Боевики, как саранча, ринулись опустошать гипермаркет Metro, автосалоны, банки» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter