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Сеть повеселило видео, в котором Елизавета II зовет свою дочь приветствовать Трампа, а та отказывается
Сеть развеселило видео, сделанное на приеме у королевы Великобритании в Букингемском дворце в честь 70-летия НАТО. Елизавета II принимала у себя лидеров стран-участниц альянса — в том числе президента США Дональда Трампа, которого сопровождала его жена Мелания.
На видео 93-летняя королева, ее старший сын принц Чарльз и его жена Камилла приветствуют супругов Трамп. Поодаль в дверях стоит 69-летняя дочь Ее Величества — принцесса Анна, которая несколько демонстративно смотрит в сторону. Елизавета, наконец встречаясь с ней глазами, подзывает дочку жестом подойти поближе и поприветствовать высоких гостей. А та в ответ, слегка пожав, несколько вызывающе разводит руками, не двигаясь с места. Это вызвало смех у присутствующих. А также взрыв восторга в соцсетях.
«У Анны такой вид, как будто она хочет сказать: «Я же здесь, ну что тебе еще нужно, мама», «Да, даже солидный возраст не гарантия того, что не получишь нахлобучку от матери», «Обожая принцессу Анну», — писали в комментариях.
The Queen chastising Princess Anne for not greeting Trump and Anne not giving a single shit is the mood we all need to take into today pic.twitter.com/W5cCFlq2Ui
— Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) December 4, 2019
На этом же приеме принцессу Анну, а также премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона засекли за сплетнями о Трампе. Имя американского лидера не упоминается напрямую, но ясно, что речь идет об импровизированной пресс-конференции, которую он дал.
Джонсон спрашивает Макрона: «Ты поэтому опоздал?», Трюдо отвечает за него: «Опоздал, потому что он дает 40-минутную пресс-конференцию». И добавляет: «Видели бы вы, как у его команды челюсти отпали», делая соответствующий жест. Анна стояла рядом и слышала этот разговор. А после сделала какое-то замечание, которое невозможно было расслышать.
.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP— Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!