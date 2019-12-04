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Мы дома: в Николаеве встретили морпехов, воевавших на Донбассе (трогательные фото)
В Николаев, на место постоянной дислокации, с Донбасса вернулась 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
На улицах города боевых морпехов встречали горожане — молодежь, дети, люди старшего возраста. Они приветствовали своих защитников сине-голубыми шариками и государственными флагами. Много улыбок, радости, цветов. Но были и слезы. Бойцы несли фотографии воинов, которые уже никогда не пройдут улицами Николаева, оставшись в памяти побратимов навсегда.
«Спасибо всем неравнодушным, пришедшим встретить тех, кто вернулся из боя и почтить светлую память тех, кто погиб в бою», — написали пехотинцы в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» писали о потерях, которые почти ежемесячно были в рядах николаевских морпехов, воюющих в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Особенно трагичным для них оказался прошлый август. В результате обстрела боевиков вблизи Павлополя Донецкой области погибли сразу четверо морских пехотинцев 36-й бригады.
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