23.80 / 24.02 26.27 / 26.61
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мы дома: в Николаеве встретили морпехов, воевавших на Донбассе (трогательные фото)

17:42 4 декабря 2019 37
военные
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаев, на место постоянной дислокации, с Донбасса вернулась 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

На улицах города боевых морпехов встречали горожане — молодежь, дети, люди старшего возраста. Они приветствовали своих защитников сине-голубыми шариками и государственными флагами. Много улыбок, радости, цветов. Но были и слезы. Бойцы несли фотографии воинов, которые уже никогда не пройдут улицами Николаева, оставшись в памяти побратимов навсегда.

«Спасибо всем неравнодушным, пришедшим встретить тех, кто вернулся из боя и почтить светлую память тех, кто погиб в бою», — написали пехотинцы в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» писали о потерях, которые почти ежемесячно были в рядах николаевских морпехов, воюющих в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Особенно трагичным для них оказался прошлый август. В результате обстрела боевиков вблизи Павлополя Донецкой области погибли сразу четверо морских пехотинцев 36-й бригады.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Шайло-Джон и Анджелина

Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном

Анастасия Заворотнюк

«Дело серьезное»: известный российский певец заговорил о болезни Заворотнюк

Михаил Поплавский поставил на колени «95 Квартал»

Михаил Поплавский поставил на колени «95 Квартал» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер