23.80 / 24.01 26.27 / 26.61
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пытался убить тестя: под Херсоном бывший военный устроил подрыв конюшни (фото)

18:59 4 декабря 2019 109
гранаты
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Утром 2 декабря в селе Крынки Олешковского района Херсонской области местный фермер открывал ворота конюшни, и в это время раздался взрыв. Прибывшая на место происшествия оперативная группа полиции предварительно установила, что взорвалась граната Ф-1. Также в ходе осмотра места происшествия у здания конюшни обнаружили спрятанные в ямке в пакете четыре упаковки с патронами калибра 7.62 мм и восемь предметов, похожих на корпуса от гранат Ф-1 и РГД-5.

Как рассказал начальник Олешковского отделения полиции Вадим Ковальчук, все изъятое с места происшествия направлено на экспертизу. Событие квалифицировано как покушение на убийство. Только чудом открывавший конюшню мужчина не пострадал. По словам хозяев домовладения, к преступлению может быть причастен бывший сожитель их дочери.

Как стало известно «ФАКТАМ», возможный подозреваемый — бывший участник боевых действий, в прошлом сожитель дочери потерпевших, старше ее на 25 лет. В последнее время мужчина терроризировал семью своей бывшей сожительницы, угрожая расправой. С ним проводятся следственные действия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Ровно: там полицейским удалось предотвратили взрыв гранаты, который грозился совершить злоумышленник из Запорожья.

А в Киеве в конце ноября мощный взрыв прогремел в подъезде жилого дома — в шахте лифта.

«ФАКТЫ» сообщали также о ЧП в Харькове, где 23-летний мужчина подорвал себя гранатой на балконе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Шайло-Джон и Анджелина

Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном

Пожар

Студенты выпрыгивали с пятого этажа: резонансные подробности масштабного пожара в Одессе (фото)

Пожар

Пожар в Одессе продолжается: важные уточнения о пострадавших

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер