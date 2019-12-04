Пытался убить тестя: под Херсоном бывший военный устроил подрыв конюшни (фото)

Происшествия

Утром 2 декабря в селе Крынки Олешковского района Херсонской области местный фермер открывал ворота конюшни, и в это время раздался взрыв. Прибывшая на место происшествия оперативная группа полиции предварительно установила, что взорвалась граната Ф-1. Также в ходе осмотра места происшествия у здания конюшни обнаружили спрятанные в ямке в пакете четыре упаковки с патронами калибра 7.62 мм и восемь предметов, похожих на корпуса от гранат Ф-1 и РГД-5.

Как рассказал начальник Олешковского отделения полиции Вадим Ковальчук, все изъятое с места происшествия направлено на экспертизу. Событие квалифицировано как покушение на убийство. Только чудом открывавший конюшню мужчина не пострадал. По словам хозяев домовладения, к преступлению может быть причастен бывший сожитель их дочери.

Как стало известно «ФАКТАМ», возможный подозреваемый — бывший участник боевых действий, в прошлом сожитель дочери потерпевших, старше ее на 25 лет. В последнее время мужчина терроризировал семью своей бывшей сожительницы, угрожая расправой. С ним проводятся следственные действия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Ровно: там полицейским удалось предотвратили взрыв гранаты, который грозился совершить злоумышленник из Запорожья.

А в Киеве в конце ноября мощный взрыв прогремел в подъезде жилого дома — в шахте лифта.

«ФАКТЫ» сообщали также о ЧП в Харькове, где 23-летний мужчина подорвал себя гранатой на балконе.

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