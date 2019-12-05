23.76 / 24.00 26.23 / 26.61
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сметрельный взрыв на горнолыжном курорте в Польше: в сети показали фото и видео с места ЧП

10:29 5 декабря 2019 11
пожар в Щирке
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше на горнолыжном курорте Щирк вечером 4 декабря произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва погибло 4 человека. Две недели назад взрыв прогремел на фабрике фейерверков в Италии. где тоже погибли люди.

Как сообщает wyborcza. pl, после взрыва в трехэтажном здании на польском курорте начался пожар, в результате которого здание рухнуло.

По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Здание уничтожено, на месте работают около сотни спасателей, полицейские и медики. Ночью из-под завалов уже достали два тела — ребенка и взрослого. Затем, около пяти часов утра было найдено еще два трупа.

По некоторым сведениям, в доме находились 8 человек. Очевидцы говорят, что звук взрыва был слышен за несколько километров от места трагедии. Серьезные повреждения получили соседние дома. Местные журналисты предполагают, что утечка газа могло произойти в результате бурения газопровода компанией, которая проводила строительные работы в это районе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Напомним, 4 декабря около 10 часов утра произошел пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома.

Вероятной причиной пожара в колледже Одессы 4 декабря стал сломанный удлинитель.

По уточненным данным, в результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали. Остается неизвестной судьба 14 пропавших без вести.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Мать и коляска&nbsp;— стоп-кадр с видео

Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

пожар в Одессе

Пожар в Одессе: появились уточненные данные о жертвах по состоянию на утро 5 декабря

модный маникюр

Новые тренды в маникюре: модные цвета, эффекты bubble и frozen (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер