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Сметрельный взрыв на горнолыжном курорте в Польше: в сети показали фото и видео с места ЧП

В Польше на горнолыжном курорте Щирк вечером 4 декабря произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва погибло 4 человека. Две недели назад взрыв прогремел на фабрике фейерверков в Италии. где тоже погибли люди.

Как сообщает wyborcza. pl, после взрыва в трехэтажном здании на польском курорте начался пожар, в результате которого здание рухнуло.

По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Здание уничтожено, на месте работают около сотни спасателей, полицейские и медики. Ночью из-под завалов уже достали два тела — ребенка и взрослого. Затем, около пяти часов утра было найдено еще два трупа.

По некоторым сведениям, в доме находились 8 человек. Очевидцы говорят, что звук взрыва был слышен за несколько километров от места трагедии. Серьезные повреждения получили соседние дома. Местные журналисты предполагают, что утечка газа могло произойти в результате бурения газопровода компанией, которая проводила строительные работы в это районе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Kolejna godzinę trwa akcja ratownicza w #Szczyrk. Warunki są bardzo trudne — jest zimno, mocno wieje @zachodni pic.twitter.com/t8XGE6HkJ5 — Jacek Drost (@j_drost) December 5, 2019

Напомним, 4 декабря около 10 часов утра произошел пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома.

Вероятной причиной пожара в колледже Одессы 4 декабря стал сломанный удлинитель.

По уточненным данным, в результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали. Остается неизвестной судьба 14 пропавших без вести.

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