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Жирный боров: фото располневшего Пушилина возмутило дончан

15:44 5 декабря 2019 433
Пушилин
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

5 декабря в оккупированном Донецке прошел товарищеский матч по мини-футболу, в котором команда главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина проиграла сборной общественной организации «Молодая республика» и молодежного «парламента».

В команду Пушилина вошли «министр молодежи, спорта и туризма» Александр Громаков, «министр юстиции» Юрий Сироватко и советник кремлевской марионетки Мартынов.

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«Подобный формат встреч участники договорились сохранить и в дальнейшем. Открытым остался только вопрос вида спорта, по которому пройдут соревнования в следующий раз», — написали сепаратистские СМИ. «Литрбол», — тут же прокомментировали в соцсетях дончане, возмущенные тем, что бывший МММ-щик располнел до неприличия.

«Жирный боров», «жиртрест», «вот так туша», «как только спортзал не рухнул», — это самые приличные эпитеты, которыми наградили Пушилина люди.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на шахте имени Засядько в Донецке отменили дневные маршруты рабочих автобусов, которые подвозили горняков на смену и после смены.

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