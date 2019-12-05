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Жирный боров: фото располневшего Пушилина возмутило дончан
5 декабря в оккупированном Донецке прошел товарищеский матч по мини-футболу, в котором команда главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина проиграла сборной общественной организации «Молодая республика» и молодежного «парламента».
В команду Пушилина вошли «министр молодежи, спорта и туризма» Александр Громаков, «министр юстиции» Юрий Сироватко и советник кремлевской марионетки Мартынов.
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«Подобный формат встреч участники договорились сохранить и в дальнейшем. Открытым остался только вопрос вида спорта, по которому пройдут соревнования в следующий раз», — написали сепаратистские СМИ. «Литрбол», — тут же прокомментировали в соцсетях дончане, возмущенные тем, что бывший МММ-щик располнел до неприличия.
«Жирный боров», «жиртрест», «вот так туша», «как только спортзал не рухнул», — это самые приличные эпитеты, которыми наградили Пушилина люди.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на шахте имени Засядько в Донецке отменили дневные маршруты рабочих автобусов, которые подвозили горняков на смену и после смены.
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— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...