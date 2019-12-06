Украина

Студенты-организаторы Евромайдана призвали Зеленского не соглашаться на возврат территорий в обмен на суверенитет

Накануне отъезда во Францию на встречу глав стран в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшими студентами, которые были среди организаторов Евромайдана и пострадали в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

В числе обсуждаемых на встрече тем поднималась и встреча в Париже 9 декабря: в связи с саммитом студенты призвали Зеленского не соглашаться на выборы на Донбассе «под дулами автоматов».

«Они также подчеркнули, что хотят вернуть оккупированные территории, однако не ценой уступок государственным суверенитетом. Они заверили, что и сейчас готовы стоять за свою страну и ее интересы», — сообщили в пресс-службе.

Также на встрече обсуждалось расследование преступлений против участников Евромайдана.

«Для вас дела Майдана — это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я очень хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где-то ходит, ездит, или летает, а должны сидеть — чтобы они сидели», — заявил Зеленский.

В частности, он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований (ГБР) и заверил, что прокуроры, которые занимались делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем в расследовании после принятия необходимых поправок Верховной радой.

«Мы хотим поставить точку в этом деле», — сказал президент.

Напомним, по данным ГПУ, дела в отношении 13 фигурантов по делу преступлений против Майдана и убийства активистов Революции достоинства на сегодня рассматриваются в украинских судах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат семей «Небесной сотни» Евгения Закревская решила прекратить 13-дневную голодовку в связи с принятием Радой поправок в закон «О Государственном бюро расследований». О своем решении она объявила в Facebook, констатировав, что за 13 дней протеста похудела до 48,3 кг.

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