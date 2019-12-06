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Студенты-организаторы Евромайдана призвали Зеленского не соглашаться на возврат территорий в обмен на суверенитет
Накануне отъезда во Францию на встречу глав стран в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшими студентами, которые были среди организаторов Евромайдана и пострадали в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Об этом передает пресс-служба Офиса президента.
В числе обсуждаемых на встрече тем поднималась и встреча в Париже 9 декабря: в связи с саммитом студенты призвали Зеленского не соглашаться на выборы на Донбассе «под дулами автоматов».
«Они также подчеркнули, что хотят вернуть оккупированные территории, однако не ценой уступок государственным суверенитетом. Они заверили, что и сейчас готовы стоять за свою страну и ее интересы», — сообщили в пресс-службе.
Также на встрече обсуждалось расследование преступлений против участников Евромайдана.
«Для вас дела Майдана — это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я очень хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где-то ходит, ездит, или летает, а должны сидеть — чтобы они сидели», — заявил Зеленский.
В частности, он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований (ГБР) и заверил, что прокуроры, которые занимались делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем в расследовании после принятия необходимых поправок Верховной радой.
«Мы хотим поставить точку в этом деле», — сказал президент.
Напомним, по данным ГПУ, дела в отношении 13 фигурантов по делу преступлений против Майдана и убийства активистов Революции достоинства на сегодня рассматриваются в украинских судах.
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