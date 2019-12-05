В стиле Санта-Клауса: в сети всплыли архивные фото Меган Маркл в откровенном наряде

Стиль жизни

В сети всплыли архивные фото Меган Маркл, которые были сделаны на заре ее карьеры в шоу-бизнесе. В период с 2006 по 2007 год будущая звезда телесериала «Форс-мажоры» и будущая герцогиня Сассекская снималась в американском телешоу Deal or No Deal. В числе других девушек она появлялась на сцене в мини-платье, на высоких каблуках и с портфелем, где лежал конверт с деньгами — выигрыш для победителя шоу.

На опубликованных изданием Express фото с рождественского выпуска шоу Меган, которая ныне славится своим безупречным стилем, предстает, как и ее коллеги, в довольно откровенном наряде — коротком красном платье с большим декольте и оторочкой из белого искусственного меха — в стиле Санта-Клауса. На некоторых фото будущая жена принца Гарри видна на первом плане, на других — теряется на фоне других 25 девушек.

Позже Меган вспоминала, что на шоу ей приходилось мерзнуть на сквозняках, часами стоят на шпильках (чтобы было болезненно и утомительно), носить утягивающее белье, чтобы казаться стройнее, а также пользоваться липкой лентой, чтобы поддерживать грудь и иметь возможность сниматься без бюстгальтера.

Актриса Тамека Джейкобс, которая также некогда снималась в этом шоу, рассказала, что Меган, для того, чтобы получить работу, пришлось раздеться на собеседовании до купальника. По словам Тамеки, каждый раз девушки подвергались критичному унизительному осмотру продюсера. Он следил, чтобы они не набрали вес и выглядели привлекательно. «Он становился на стул, а мы выстраивались перед ним. Он смотрел на нас и командовал — „придайте ее волосам побольше объема“, „поправьте ее сиськи“. Нам в лифчики заталкивали разные тряпки, чтобы грудь выглядела аппетитнее», — вспоминала Тамека.

А сама Меган рассказывала, что однажды гостем программы стал бизнесмен Дональд Трамп. После съемок будущий президент США раздал девушкам визитки и пригласил на собственный гольф-курорт. Меган, назвавшая Трампа «супержутким», этим предложением не воспользовалась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что архиепископ Кентерберийский шокировал высказыванием о «пожизненном заключении» Меган Маркл.

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