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Украинка утеплила дом бутылками: эффект получился потрясающий
Вера Ивашко из села Озера Кобелякского района Полтавской области не скрывает, что собирать по селу бутылки и применять их в хозяйстве стала из-за бедности. Ее 22-летняя дочь Алена вот уже четыре года страдает тяжелым аутоиммунным заболеванием, и практически все заработанные деньги уходят на лечение. А живут они вдвоем в стареньком глинобитном доме. Раньше, говорит Вера, обогреватель в нем не выключала, и за месяц в холодную пору года только за свет приходилось платить 1000 гривен. Теперь платит 1500 за весь отопительный сезон — в такую сумму обходятся дрова. Утепление всего дома стоило женщине порядка двух тысяч гривен — это цена купленного цемента.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о необычном баре на Житомирщине, который выстроили из пустых бутылок, где посетители садятся на «бутылочные» лавки и едят за «бутылочными» столами.
«В 12 лет я сама поставила забор, пока родители были на работе»
— Я, когда бутылочный забор поставила, два месяца им любовалась, — с улыбкой рассказывает Вера Константиновна. — Утром, при восходе солнца, он переливается всеми цветами радуги, а вечером в нем солнечные лучи играют. Ночью специально его подсвечиваю фонарями, чтобы красиво было. Выложила бутылки в виде цветов, ромбов. И на душе мне так приятно стало от этой красоты. В общем, я влюбилась в… бутылку. Как строительный материал она мне очень понравилась.
Теперь на подворье Веры все в стекле. Даже туалет из бутылок сделан. А недавно своим любимым материалом хозяйка выложила дорожку от ворот до крыльца. Потом проложит такую же от других ворот, что на заднем дворе. И на этом окультуривание, как она говорит, собственного хозяйства, пожалуй, завершит. Жаль, никто из односельчан не заинтересовался ее ноу-хау.
Началось все с того, что Вера увидела по телевизору сюжет о мужчине, соорудившем дворец из бутылок из-под шампанского. И ее осенило, куда можно пристроить кучу стеклотары, собравшейся за несколько лет за зданием магазина, который она арендует. Чтобы вывезти бутылки в пункт приема в райцентр, нужно было нанимать трактор. Получалось невыгодно. А тут как раз деревянный забор, отделяющий ее от соседки, завалился. Вот и решила Вера пустить мусор в дело.
— Ничего сложного в этом нет, — объясняет моя собеседница, включая электробетономешалку, чтобы продолжить укладку дорожки. — Берем три ведра песка, ведро цемента, разводим водой, замешиваем и на этот раствор ровненько ставим пустые поллитровки горлышком вниз. Кладем деревянную дощечку на донышко бутылки и постукиваем о нее молотком, чтобы бутылка хорошо вошла в раствор и стояла вровень с остальными. Потом заливаем все ряды раствором и получаем мощеную поверхность. Правда, тяжело было выкопать траншею для укладки бутылок. Но к физическому труду я привычная с детства. Если два дня физически не работаю, у меня происходит застой энергии (смеется). Помню, мне лет двенадцать было, когда отец привез домой столбики для забора и уже сбитые двухметровые деревянные секции. Пока родители были на работе, я сама поставила забор.
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— Так вот, значит, откуда у вас навыки строительства! — восхищаюсь.
— Я росла наблюдательным и работящим ребенком. Помогала маме доить коров, шила себе платья, костюмы, украшала их аппликациями, вышивала, красила… А кирпичную кладку теоретически освоила то ли в пятом, то ли в шестом классе, наблюдая, как одна женщина выкладывала стену. Я подавала ей стройматериалы, и мне казалось, что и сама так смогу. Тогда пообещала маме, что обложу наш дом белым кирпичом. Прошло несколько лет, и я сдержала свое слово.
В детстве Вера мечтала стать артисткой. Увы, несчастный случай перечеркнул все ее планы. Однажды отец рубил дрова, а Вера их убирала. Пыталась подхватить отлетевшую щепку, и большой палец правой руки попал под топор. От пережитого шока у девочки перекосило челюсть.
— Но все равно я свою мечту осуществила, — говорит Вера. — Пошла в торговлю, как и моя мама. Когда еще училась в техникуме на продавца промышленных товаров, прочитала книгу под названием «Психология торговли». Из нее мне запомнилась фраза о том, что продавец — это артист. С этим ощущением и живу.
Вот только личная жизнь у Веры не сложилась. Дважды была замужем, но пришлось развестись.
— Мне не страшна никакая мужская работа, — улыбается собеседница. — Чтобы собрать деньги на эту небольшую хату, три года тянула четыре работы: до обеда стеклотару принимала, после обеда торговала в колхозе подсолнечным маслом, потом продавала мороженое на лотке, а ночью сторожила кирпичный завод.
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Купленная более тридцати лет назад хата была после пожара, поэтому требовала капитального ремонта. Мы жили, как бомжи. Первый муж пил, ему не до хозяйства было. А я работала с утра до ночи. Скопила денег — купила кафе в селе, надеялась, старшему сыну дело передам. А ему оно было неинтерес-ным — в отца пошел. Начались проблемы с алкоголем. Сколько раз я вытаскивала его из всяких передряг! Но от тюрьмы и от смерти не спасла. В прошлом году Колю убили… Я тяжело перенесла потерю, даже в больницу попала. К жизни меня вернуло любимое занятие. Когда мастерю что-то из бутылок, забываю о своих бедах.
«Вся моя хата в воздушных подушках, поэтому в ней тепло»
— У вас все очень красиво и ухоженно. Хотите сказать, что здесь обошлось без мужских рук?
— Конечно, не обошлось. Покрыть крышу шифером я не смогла, пришлось нанимать кровельщиков. А все остальное сама делала. Несколько лет назад купила электрическую пилу и поменяла все дерево на крыше. Потом перешла на внутренние работы. Выровняла потолок — подбила досками-«вагонкой». Таким образом, сверху образовалась воздушная подушка, и в хате стало теплее. Затем обложила кафелем плиту и грубку. Теперь они горячие до утра, не то, что раньше, — пока топишь, до тех пор и тепло. А пол в гостиной выровняла… бутылками. Принцип укладки такой же, как и дорожек во дворе, только вместо цемента использовала теплый материал — глину. Сверху высохший пол покрыла линолеумом. Это нижняя воздушная подушка. Ну и в конце обложила все стены и фронтон стеклом. Теперь вся моя хата оказалась в воздушных подушках, поэтому в ней тепло. Об электрическом обогревателе давно забыли. А летом, наоборот, в доме прохладно.
— Смотрю, углы у вас на всех постройках зеленые.
— Да, углы должны выделяться на фоне стен, поэтому я пустила на них бутылки из-под вина.
— А в общей сложности сколько тары ушло на создание такого «стеклянного царства»?
— Не менее пяти тысяч бутылок.
— Где их можно столько набрать?
— Иду по дороге — увидела, подобрала. Не гнушалась со стихийных свалок приносить. А потом односельчане стали подсоблять. Как-то прихожу домой, а возле ворот мешков пять-шесть пустых бутылок стоит. Иногда люди просят подъехать к ним домой, забрать тару.
— Сколько времени вам понадобилось на такое оригинальное утепление?
— Полмесяца напряженного труда.
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— Какие еще преимущества стеклянного строительного материала, кроме хорошей термоизоляции?
— Он не выгорает на солнце, его не надо ни красить, ни белить. К тому же экологически чистый и долговечный — не гниет, не ржавеет. В общем, красивый и практичный. Как говорится, раз сделал и забыл. Тем более что на другие строительные материалы у меня все равно средств нет.
Вот уже четыре года болеет дочь Алена, и все деньги идут на ее лечение. Алена напоролась глазом на ветку шиповника — началось воспаление. А вскоре повредила и второй глаз, наткнувшись в темноте на колун, вследствие чего разошелся зрачок. В одесском институте Филатова ей вернули зрение, но воспаления глаз стали хроническими. Теперь развился еще и артрит. Врачи считают, что причиной постоянных воспалительных процессов в организме являются миндалины, их надо удалять. На предстоящее лечение в офтальмологической клинике необходимо 25 тысяч гривен. Такие курсы нужно проходить постоянно. Алена не получила специального образования из-за меня. Дочь училась в восьмом классе, когда у меня случился первый микроинфаркт. Чтобы не терять заработков, она заменила меня за прилавком, и ей пришлось перевестись на заочное обучение в школе.
И все же Вера не унывает и не опускает руки. Старается изменить мир вокруг себя к лучшему. Радуется достигнутому. Мечтает о внуках.
P. S. Для тех, кто хочет оказать финансовую помощь в лечении дочери Веры Ивашко, сообщаем номер карты в «ПриватБанке»: 5168 7422 3446 5627 (Хорунжая Алена Александровна).
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