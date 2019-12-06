Овен добьется успеха благодаря красноречию, а Скорпион — компромису: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Имеете все шансы для того, чтобы завести нужные знакомства. Благодаря дару красноречия и умению убеждать нужных людей, добьетесь отличных результатов. Чаще устраивайте периоды отдыха, не перегружайте себя тяжелым физическим трудом.

ТЕЛЕЦ. Будьте более сговорчивы, это даст возможность улучшить ваше материальное положение. Свойственная вам сейчас рассеянность может стать причиной досадных недоразумений. Постарайтесь сосредоточиться, особенно, когда речь идет о наиболее важных вопросах.

БЛИЗНЕЦЫ. Вполне можете рассчитывать на улучшение своего финансового положения. Если будете достаточно решительны, напористы в своих действиях, то удача обязательно улыбнется вам. Прекрасное время для тех, кто собирается в дальнюю поездку.

РАК. Сейчас вам лучше заняться повседневными делами, а не строить далеко идущие планы. Гоните прочь от себя тоскливые мысли, не позволяйте плохому настроению овладеть вами. Умение найти общий язык с деловыми партнерами сулит неплохую прибыль.

ЛЕВ. Будьте готовы к тому, что предстоящий период окажется достаточно скучным. Скорее всего, вам придется решать внезапно возникшие проблемы — и не только свои. К счастью, имеете все шансы для того, чтобы справиться с любой задачей.

ДЕВА. Покровительство влиятельного лица поможет воплотить в жизнь задуманное. Желательно не взваливать на свои плечи слишком много работы. Есть риск не справиться с возложенными на вас обязанностями, так что соберитесь.

ВЕСЫ. На первое место у вас сейчас выходят служебные вопросы, поэтому о личном придется пока забыть. Сохраняйте спокойствие во всем, чем придется заниматься в предстоящее время. Руководство обязательно вознаградит вас за проявленную смекалку и трудолюбие.

СКОРПИОН. Рассчитывать на прибыль можно только в том случае, если проявите гибкость в своих действиях, сообразительность и готовность к компромиссу. Более философски подходите к любому вопросу, не давите на коллег и близких.

СТРЕЛЕЦ. Ставя перед собой непростые задачи, вы тем самым повышаете собственную самооценку. Даже если на пути возникнут неожиданные трудности, не опускайте руки, идите решительно к своей цели.

КОЗЕРОГ. Только терпение поможет вам удержаться на уже завоеванных позициях как дома, так и на службе. Успех будет напрямую зависеть от ваших действий. Ищите повод, чтобы поднять себе настроение, не пасуйте перед трудностями.

ВОДОЛЕЙ. В какой-то момент вы решили, что плыть по течению очень удобно, поскольку это не требует никаких усилий. Но сейчас наступают другие времена, и вам необходимо кардинально менять свое отношение к происходящему.

РЫБЫ. Ваша готовность оперативно включиться в процесс на любом этапе не останется незамеченной. Доброжелательность и гибкость в отношениях с людьми — залог высоких результатов. Не повторяйте ошибок, допущенных ранее.

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