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В «Нафтогазе» рассказали, в каком случае отзовут свой иск к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже
Украина готова получить долг от «Газпрома» не деньгами, а энергоносителем. Подробности переговоров по газу исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в своем Facebook.
«Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку Газпром включает это в „пакет“ для переговоров по транзиту», — написал Витренко.
В «Нафтогазе» заявили, что готовы рассмотреть возможность получить газ от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража — она составляет 3 млрд долларов.
В новом арбитраже «Нафтогаз» также готов отозвать свои исковые требования, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который покроет все расходы, и если «Нафтогазу» компенсируют невыполнение «Газпромом» обязательств по текущим контрактам.
«Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы тщательно и добросовестно обсуждали эти вопросы», — подвел итог Витренко.
Как сообщалось ранее, в Украине предположили, что газ может стать одним из условий сделки с Кремлем по Донбассу.
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