23.60 / 23.85 26.09 / 26.48
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В «Нафтогазе» рассказали, в каком случае отзовут свой иск к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже

19:16 6 декабря 2019 151
Юрий Витренко
Инф. «ФАКТОВ»

Украина готова получить долг от «Газпрома» не деньгами, а энергоносителем. Подробности переговоров по газу исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в своем Facebook.

«Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку Газпром включает это в „пакет“ для переговоров по транзиту», — написал Витренко.

В «Нафтогазе» заявили, что готовы рассмотреть возможность получить газ от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража — она составляет 3 млрд долларов.

В новом арбитраже «Нафтогаз» также готов отозвать свои исковые требования, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который покроет все расходы, и если «Нафтогазу» компенсируют невыполнение «Газпромом» обязательств по текущим контрактам.

«Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы тщательно и добросовестно обсуждали эти вопросы», — подвел итог Витренко.

Как сообщалось ранее, в Украине предположили, что газ может стать одним из условий сделки с Кремлем по Донбассу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Бабушка мучает котенка

В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер