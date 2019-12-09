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Украина

В Киеве простились с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым (фото)

13:04 9 декабря 2019 106
Дмитрий Каплунов
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве попрощались сотрудником Центра специальных операций СБУ полковником Дмитрием Каплуновым, который вместе с коллегой Денисом Волочаевым погиб на Донбассе 1 декабря 2019 года.

«Дмитрий Каплунов в составе резервной группы выполнял задачи по недопущению прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы в тыл позиций Объединенных сил в Донецкой области. Во время боевого столкновения 1 декабря в так называемой „серой зоне“ он получил ранения несовместимые с жизнью. Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия. В конце концов, Украине удалось вернуть погибшего Героя домой», — сообщают в СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с погибшим Денисом Волочаевым в Киеве простились 3 декабря 2019 года. Сотрудники Центра спецопераций СБУ были удостоены звания Герой Украины (посмертно).

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