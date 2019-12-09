Школьник попал в реанимацию из-за шутки с перевернутым стулом: детали жуткого ЧП в Николаеве

Происшествия

В полицию поступило сообщение из областной детской больницы о том, что около 8:00 к ним был доставлен 14-летний парень с травмой, которую, по словам матери, он получил в результате шалостей одноклассника.

По информации издания «Новости-N», восьмиклассник попал в реанимацию. Как рассказали родители учеников, мальчик садился на стул в классе. Другой ученик решил «пошутить» и подставил сзади приседающему перевернутый стул. Получилось, что восьмиклассник буквально «насадился» на ножку стула. В результате школьник попал в реанимацию Николаевской областной детской больницы. Врачи диагностировали у мальчика перфорацию прямой кишки. Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Проводится доследственная проверка.



Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, предварительно следователи Заводского отдела полиции квалифицировали происшедшее по ст. 128 УК Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Многие комментаторы в интернете считают, что к такой травме не могла привести описанная «шутка», а скорее всего, имело место применение силы, поэтому случившееся нужно квалифицировать по другой, более тяжкой статье:

«Бред!!! Нельзя при приседании так травмироваться, скорее всего, была применена физическая сила…»

«Это ж какого диаметра и остроты должна быть ножка стула, чтоб прорвать штаны и залезть в прямую кишку».

«Тут совсем другую уже статью нужно и родителям, и шутнику. Просто при приседании такого не было бы. Скорей всего, это еще тот шутник», — пишут в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в школе в Кривом Роге. Недавно там шестиклассники подрались из-за учительницы. Одному из детей пришлось вызвать «скорую».

«ФАКТЫ» писали также о скандале, который разгорелся недавно в киевской школе № 69. Родители первоклассников обвинили учительницу в психологическом насилии над детьми, заявив, что педагог оскорбляет и унижает их.

А в Ивано-Франковске ученика второго класса жестоко избили его одноклассники, обвинив в воровстве. Учительница в ответ на обращение к ней заявила, что это не ее проблемы.



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