Происшествия

«Сын не убийца и не мажор»: новые подробности резонансного ДТП с участием такси в Николаеве (фото)

Резонансное смертельное ДТП в Николаеве, случившееся в ночь на 7 декабря, в результате которого погиб водитель такси и его пассажир, продолжает будоражить общественность региона. Оно обросло слухами о том, что преступление хотят замять, а виновника — избавить от наказания. В частности, в сети вызвали негодования противоречивые сообщения пресс-службы областной полиции по поводу количества пассажиров в Lexus, выехавшего на встречную полосу и протаранившего «Ланос», в котором погибли два человека. Вначале сообщалось об одном пассажире, а после «появился» второй. Все это наводило на мысль: а не попросили ли (заставили) трезвого 21-летнего студента Виктора Лобанова взять вину на себя? А в дальнейшем у него оказался… сахарный диабет, который не позволяет находиться в местах лишения свободы.

9 декабря полиция провела брифинг, посвященный расследованию этого происшествия. А накануне отец вероятного виновника аварии николаевский врач Валерий Лобанов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором соболезнует семьям погибших и утверждает: «Мой сын не убийца, не мажор».

Встречу с журналистами, на которую также пришли местные активисты и коллеги погибших, проводили временно исполняющий обязанности начальника Следственного управления ГУ Нацполиции Николаевской области Павел Воловик, заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления Александр Чернюк и спикер отдела коммуникации Елена Бережная.

Было продемонстрировано видео с камеры наблюдения, на котором видно, как возле развлекательного заведения Edison владелец Lexus и его девушка в 01:33 сели на задние места машины. За руль автомобиля сел 21-летний Виктор Лобанов, который не является владельцем этого авто. По нынешней версии следствия, его попросили управлять авто, так как хозяин машины до этого пил спиртное, а он — нет. Спустя же 8 минут на спецлинию поступил сигнал о ДТП.

— Отвечаю на вопрос, почему полиция не сообщила об общественном положении, фамилиях пострадавших. Мы не имеем на это права, поэтому такие данные не даем, — заявила Елена Бережная. - В соцсетях была перепутана информация, что водитель авто вышел из медучреждения, был отпущен, в то время как он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Также появилась информация о том, что парень является сиротой.

Как отметил и. о. начальника Следственного управления ГУ НП в области Павел Воловик, в рамках уголовного производства уже проведены следственные действия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. 9 декабря будет избираться мера пресечения.

— На месте происшествия были все участники, а также сотрудники патрульной полиции и карета «скорой». Пока составлялся протокол с места события и схема к нему, уже были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, — сказал он.

После проведения всех первоочередных следственных действий человека, находившегося за рулем автомобиля Lexus, задержали и несколько позже ему сообщили о подозрении.

Замначальника отдела расследований преступлений в сфере транспорта Александр Чернюк рассказал, что водителю иномарки выписали протокол о задержании, его доставили в больницу, чтобы выяснить, может ли он пребывать в изоляторе временного содержания, но, по решению медиков, его отправили в горбольницу № 1 с диагнозом «сахарный диабет». Согласно результатам экспертизы, во время ДТП он был трезв. В больнице он находится под наблюдением врачей и под охраной полиции. Во время акции по перекрытию Варваровского моста таксистами группе активистов предоставили возможность убедиться в этом. После чего акция была прекращена.

— Это не тот диагноз, при котором человек может быть освобожден от уголовной ответственности. Поэтому не идет речь о том, что он каким-то образом пытается избежать этой ответственности, — сказала Елена Бережная.

По словам выступающих, пробы на алкоголь у задержанного дали отрицательный результат, а вот содержание в крови сахара резко повысилось.

В рамках этого производства назначен ряд экспертиз, в частности, для установления причин столкновения, скорости, на которой шли машины, технического состояния транспортных средств.

Видео, на котором запечатлено само ДТП, следствие не располагает, поэтому просит откликнуться всех, у кого оно, возможно, есть.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после того, как 7 декабря возмущенные таксисты заблокировали движение по мосту через Южный Буг (Варваровскому), начальник полиции Николаевской области Александр Анохин призвал впредь воздержаться от подобных акций и пригрозил, что в случае повтора этого полиция «будет реагировать не так толерантно».

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