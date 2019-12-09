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- 16:47 В Николаеве парень, проигравший на автоматах 5 тысяч гривен, пытался броситься с моста
В Николаеве парень, проигравший на автоматах 5 тысяч гривен, пытался броситься с моста (фото, видео)
В Николаеве полицейским удалось предотвратить самоубийство молодого человека, который хотел броситься с моста. Ранее в Киеве полицейские не позволили окровавленной женщине покончить с собой на остановке общественного транспорта.
Сообщение о том, что неизвестный хочет покончить жизнь самоубийством, прыгнув с Ингульского моста (в Николаеве его называют «мост смерти»), поступил патрульным в ночь на 9 декабря, около 00:20. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе патрульной полиции Николаева, прибывшие на место полицейские увидели парня, который стоял за ограждением моста и намеревался спрыгнуть. Во время разговора с ним стражи порядка узнали, что у него есть сестра и уговорили позвонить ей.
Спустя некоторое время на место происшествия приехала сестра и стала уговаривать брата не прыгать. Воспользовавшись моментом, патрульные смогли незаметно подойти ближе и по команде схватили парня за одежду, а потом за руки. Он пытался вырваться, его все же затащили через ограждение обратно на мост и вызвали карету скорой помощи.
Как стало известно позже, основанием такого поступка был долг в сумме пять тысяч гривен, которые парень проиграл в игровых автоматах.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жутком убийстве под Полтавой. Там игроман, имевший большие долги, зарубил топором отца и мать, когда родители отказались в очередной раз дать ему деньги.
Совсем недавно в Киеве в одном из залов игровых автоматов произошла кровавая поножовщина.
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