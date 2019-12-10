Жуткое ДТП с такси в Николаеве: суд избрал меру пресечения вероятному виновнику аварии

Происшествия

Два месяца под стражей без права внесения залога — такую меру пресечения избрала судья Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун для вероятного виновника смертельного ДТП с такси, в котором 7 декабря погибли два человека.



21-летнему Виктору Лобанову, студенту одного из николаевских вузов, ранее было вручено подозрение по ч. 3 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно материалам ходатайства стороны обвинения, 7 декабря 2019 года, около 02:30 ч, подозреваемый управлял Lexus IS 300, двигаясь по проспекту Богоявленскому в направлении улицы Южной. Он выехал на встречную полосу и протаранил такси Daewoo Sens, в результате чего водитель и пассажир этого авто погибли на месте ДТП.

Прокурор ходатайство поддержал, указав в качестве рисков возможность подозреваемого скрываться от следствия и суда и незаконно влиять на свидетелей. А вот защитник, возражая против ходатайства, заявил, что такие риски необоснованны, у подозреваемого положительные характеристики и он болеет сахарным диабетом. Последнее, по мнению адвоката, не позволяет ему находиться в условиях следственного изолятора. Однако судья огласила, что довод насчет болезни несостоятелен, и опровергается медицинской справкой о том, что он может содержаться в СИЗО при условии соблюдения определенных мер терапии.

Следственный судья приняла решение выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 04.02.2020 года без права внесения залога.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях отец вероятного виновника аварии николаевский врач Валерий Лобанов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором соболезнует семьям погибших и утверждает: «Мой сын не убийца, не мажор».

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