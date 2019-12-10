Общество и люди

«Игра престолов», Зеленский и Началова: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2019 году

В компании Google, поисковому сервису которой недавно исполнился 21 год, назвали наиболее популярные запросы украинцев в поисковой системе за 2019 год.

Как сообщает «ZN», также украинцы чаще всего интересовались финальным сезоном культового сериала «Игра престолов», президентом Украины Владимиром Зеленским, умершей певицей и актрисой Юлией Началовой, болеющей актрисой Анастасией Заворотнюк. Среди лидеров запросов — итоги выборов в Украине, Чернобль, пятый президент Украины Петр Порошенко и умерший репер Децл.

Кстати, среди популярных вопросов «Что такое…» — много политической тематики. Украинцы интересовались, что такое Томос, формула Штайнмайера, дебаты, импичмент и мажоритарка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году в перечень популярных вопросов попали такие: почему задерживают пенсию, мясо коровы называют говядиной, нет связи МТС, в Одессе желтый снег, вянут перцы в теплице, отекают ноги и Пасха в разные дни.

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