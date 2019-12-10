Разбитый инсультом Николай Носков довел зрителей до слез (видео)

Шоу-бизнес

Известный российский музыкант Николай Носков впервые после тяжелого инсульта, перенесенного три года назад, дал сольный концерт. 63-летний певец долго восстанавливался, два года назад перенес операцию по удалению тромба, и нашел в себе силы вернуться на большую сцену. Первый после инсульта концерт Носков назвал символично — «Живой».

На сцене он появился в кресле. Николаю все еще трудно ходить, одна рука парализована. Как только заиграла музыка, зрители встали и взорвались аплодисментами. Многие не скрывали слез.

Поддержать артиста пришли многие его звездные друзья: Лолита Милявская, Катя Лель, Владимир Пресняков, Евгений Маргулис, Алексей Глызин, Диана Арбенина и другие артисты. На сцене исполняли свои песни и хиты Носкова.

Также известные артисты отказались от пригласительных и сами купили дорогие билеты на концерт, чтобы поддержать Николая.

Об этом концерте музыкант мечтал давно, готовился к нему шесть месяцев. Несмотря на то, речь еще полностью не восстановилась, музыкант подготовил несколько новых песен.

В конце концерта Носков с помощью продюсера Виктора Дробыша поднялся и, опираясь на трость, пошел навстречу зрителям. Они встретили его овациями.

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