- 18:20 Премьеру Эфиопии вручили Нобелевскую премию мира: чем отличился Абия Ахмед
- 18:18 Мама скачет: Галкин показал, как Пугачева встречает его с гастролей
- 18:06 "Теперь я солдат запаса": Сенцов стал на воинский учет
- 17:44 «Домой, в Украину, к жене, к детям»: вернувшийся из Парижа Зеленский показал, как его встречал «Борисполь»
- 17:43 В России хотят предоставлять гражданство даже тем, кто не владеет русским языком
- 17:27 В сети показали фото бойцов ВСУ, погибших на Донбассе 9 декабря
- 17:21 Разбитый инсультом Николай Носков довел зрителей до слез
- 17:20 На Львовщине в ДТП попал школьный автобус: среди детей есть пострадавшие
- 17:03 В Ижевске двухлетний ребенок провел пять дней рядом с трупом матери
- 17:03 Виновато глобальное потепление: специалисты говорят, что зима в Украине еще не начиналась
- 16:49 «Победа далась мне кровью»: украинка Ольга Лящук побила рекорд сильнейшей американки
- 16:43 До Марса за шесть дней: в Украине создан уникальный космический двигатель
Разбитый инсультом Николай Носков довел зрителей до слез (видео)
Известный российский музыкант Николай Носков впервые после тяжелого инсульта, перенесенного три года назад, дал сольный концерт. 63-летний певец долго восстанавливался, два года назад перенес операцию по удалению тромба, и нашел в себе силы вернуться на большую сцену. Первый после инсульта концерт Носков назвал символично — «Живой».
На сцене он появился в кресле. Николаю все еще трудно ходить, одна рука парализована. Как только заиграла музыка, зрители встали и взорвались аплодисментами. Многие не скрывали слез.
Поддержать артиста пришли многие его звездные друзья: Лолита Милявская, Катя Лель, Владимир Пресняков, Евгений Маргулис, Алексей Глызин, Диана Арбенина и другие артисты. На сцене исполняли свои песни и хиты Носкова.
Также известные артисты отказались от пригласительных и сами купили дорогие билеты на концерт, чтобы поддержать Николая.
Об этом концерте музыкант мечтал давно, готовился к нему шесть месяцев. Несмотря на то, речь еще полностью не восстановилась, музыкант подготовил несколько новых песен.
В конце концерта Носков с помощью продюсера Виктора Дробыша поднялся и, опираясь на трость, пошел навстречу зрителям. Они встретили его овациями.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как телеведущая Алла Мазур мужественно борется с онкологическим заболеванием.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.