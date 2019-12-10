Они подойдут абсолютно всем: названы трендовые цвета 2020 года (фото)

Стиль жизни

В конце каждого года Pantone объявляет цвета, которые будут актуальны следующие двенадцать месяцев. Исходя из этих трендов, дизайнеры создают свои коллекции, пуская их в массовую продажу, а fashion-эксперты составляют самые модные образы года.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский дизайнер и fashion-эксперт Анастасия Иванова подробно рассказала о трендовых цветах наступающего года, дала несколько советов о том, как правильно их сочетать и на каком наряде для встречи Нового года остановить свой выбор.

— Именно цвет одежды влияет не только на наше настроение, но и на всю жизнь, — говорит Анастасия. — Особенно это стоит учитывать при встрече Нового года, когда каждая деталь наряда может иметь определенный смысл.

— Какой цвет будет в моде в наступающем году?

— Не так давно известный и влиятельный институт Pantone назвал главный цветовой тренд 2020 года. Им стал Classic Blue — классический синий. На самом деле этот выбор довольно понятен и во многом обусловлен ситуацией во всем мире. Ведь люди больше всего стремятся к балансу и уравновешенности, а классический синий цвет обладает именно такими свойствами.

— Цвет может влиять на наше настроение?!

— Конечно, причем достаточно сильно. На самом деле синий цвет символизирует спокойствие и надежность, а это именно то, чего так не хватает людям новой эры. Не раз проверено, что именно оттенки синего снижают тревогу, воплощают в себе уверенность и доверие. Помню, что последний раз этот оттенок был назван главным в 2000-х. Как тогда, так и сейчас люди нуждаются в вере и честности. И синий цвет как раз воплощает в себе эти характеристики.

— Кому больше всего идет синий цвет?

— В том-то и уникальность классического синего цвета, что он подходит практически всем цветовым типажам. При этом он достаточно легок в сочетании с другими оттенками и совершенно элегантен в своей простоте. По сути, синий — уникален, потому что органично вписывается в образ современной женщин. И я уверена, что он станет ее главным союзником в 2020 году. С ним легко будет комбинировать любой наряд, собираясь на вечеринку или деловую встречу. Он везде будет уместен и подойдет абсолютно всем.

— Синий будет безраздельно властвовать целый год?!

— Ну уж нет. Еще один трендовый оттенок следующего года — Brilliant White, бриллиантовый белый. Не секрет, что наступающий 2020 год — это год Белой Металлической Крысы. Его основная стихия — металл, а цвет соответствия — белый. Именно поэтому Brilliant White станет в этом году основным цветовым трендом. Из этого следует, что можно смело выбирать белые и бело-серебристые платья. Причем они будут уместны вне зависимости от времени года.

Зимой белый цвет вашего наряда будет смотреться еще более торжественно, чем летом. И, кстати, бело-серебристое платье может стать отличным выбором для новогодней вечеринки. Помните, что, выбирая наряд для встречи нового года, важно соблюдать главные правила fashion-этикета и тщательно продумывать свой образ.

— Известно, что белый цвет символизирует чистоту…

— Да, а еще искренность, свежесть и внутреннее спокойствие. Но при всем этом он прекрасно подчеркивает решительность, стойкость, упорство характера и внутреннюю силу той, которая решила в него облачиться. Обманчиво считать, что белый — полнит. Он лишь подчеркивает изысканный вкус его хозяйки. Поэтому девушки любой комплекции могут смело отдавать предпочтение этому цвету, сделав лишь правильный выбор относительно фасона своего наряда.

— Говорят, белый сочетается практически с любым оттенком!

— Совершенно верно. Более того, белый прекрасно подойдет для трендовых в 2020 году total look образов. Это прием, когда комплект одежды полностью или практически полностью выполнен в одном цвете. На самом деле белый называют идеальным цветом, потому что, с точки зрения психологии, он подходит любому человеку, никого не отталкивает и каждому дарит только положительные эмоции.

— Какие еще цвета будут в моде?

— В целом в 2020 году актуальными станут цвета, которые связаны с комфортом, природой и спокойствием. А это в первую очередь синие, зеленые, бирюзовые, ментоловые и голубые оттенки. Мода, как и весь мир, обращает внимание на экологические проблемы!

— Это касается и цветовой гаммы?

— Конечно! Все взаимосвязано и является показателем отношения к моде, как индустрии. Многие известные дома моды начали делать одежду из переработанных материалов, дают вторую жизнь уже потерявшим вид вещам, стараются прививать покупателям осознанный подход к потреблению. Иначе мир просто захлебнется от количества производимых товаров. Это то, что сейчас волнует всех и, конечно, не может не сказываться на каких-то деталях. Отсюда и актуальность природной цветовой гаммы. Она во многом обусловлена повышенным вниманием к проблемам экологии.

Кроме того, социум сейчас стремится к балансу, уравновешенности, поэтому самая актуальная палитра — сине-голубая, которая успокаивает, расслабляет и снимает напряжение. К тому же в 2020 году популярными станут все оттенки морской волны. А море, как всем известно, бывает довольно переменчиво. Поэтому, уверена, в новом году нас ждет много интересного!

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