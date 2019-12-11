Переговоры с Путиным были полезны: Витренко рассказал о вариантах работы с "Газпромом"

Украина

Исполнительный директор компании НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который в составе украинской делегации принимал участие в переговорах в Париже, назвал встречу с российским президентом Владимиром Путиным по газу «полезной», хотя ранее он и «не был в восторге» от обсуждения вопросов транзита и выполнения решения Стокгольмского арбитража в Нормандском формате.

По его словам, полезность, в частности, заключалась в возможности понять личную позицию Путина. «Это я не для красивого словца, это было реально полезно. Не думал я, когда инициировал Стокгольмский арбитраж по транзитному делу в 2014 году, что выполнение его решения будет обсуждаться лично с Путиным в Елисейском дворце. Но, как здесь говорится, се ля ви (такова жизнь). Точнее, а ла гер ком, а ла гер (на войне как на войне). В таких ситуациях всегда лучше иметь возможность посмотреть в глаза противоположной сторон», — пишет Юрий Витренко на своей страничке в Facebook.

По его словам, в данный момент ничего не мешает «Газпрому» заключить новый контракт на транзит с отделенным от «Нафтогаза» оператором газотранспортной системы Украины. «Мы готовы обсуждать и другие варианты. Например, перенос точек передачи газа на границу Украина-Россия, чтобы европейские компании, а не „Газпром“, заключали контракты на транзит. Или контракты „своп“, когда „Нафтогаз“ будет брать газ на восточной границе, а отдавать на западной, при этом отдельные операторы в Украине и Европе будут отвечать за физическую транспортировку газа. В таком случае эти контракты „своп“ должны обеспечивать „Нафтогазу“ доход, адекватный компенсации за отзыв исков в Стокгольмском арбитраже общей суммой более чем 12 млрд долларов», — отметил Юрий Витренко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о том, что на встрече в Париже президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина — договоренностей по транзиту газа достигнуто не было. Переговоры по этому вопросу продолжаться в трехстороннем формате — при участии Еврокомиссии.

Также в компании «Нафтогаз Украины» сообщили, что в США в законопроект, которым принимается оборонный бюджет Америки, включены положения о санкциях в отношении компаний, которые причастны к строительству газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter