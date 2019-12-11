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Спорт

Где смотреть онлайн «Гент» – «Александрия»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

13:51 11 декабря 2019 23
Гент&nbsp;— Александрия
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 12 декабря, в бельгийском Генте на местном стадионе, вмещающем 20 тысяч зрителей, пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы в квартете I между местным одноименным клубом и «Александрией». Начало игры — в 22:00. Напомним, в поединке второго тура во Львове была зафиксирована результативная ничья — 1:1 (Ситало, 61 — Депуатр, 6).

Перед очным противостоянием, которое для «Александрии» не несет никакого турнирного значения в связи с потерей шансов на выход в плей-офф, подопечные Владимира Шарана разгромили в рамках украинской премьер-лиги «Ворсклу» — 3:0 (Запорожан, 59, с пенальти, Ковалец, 75, 85), и располагаются на пятом месте, отставая на четыре очка от идущей второй «Зари».

Команда же трех украинцев (Яремчука, Пластуна и Безуса) ведет борьбу за первую строчку по итогам группового этапа: у «Гента» 9 очков, а у немецкого «Вольфсбурга» — 8. К противостоянию с «Александрией» бельгийцы готовятся также в хорошем настроении, обыграв на выходных «Зюльте-Варегем» — 2:0, причем оба гола на счету наших соотечественников: на 3-й минуте отличился Безус, а на 29-й гол забил Яремчук (на фото), для которого этот мяч стал десятым в сезоне, и он второй бомбардир чемпионата Бельгии после экс-футболиста киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани, выступающего за «Антверпен». На данный момент «Гент» занимает второе место в турнирной таблице национального чемпионата, отставая от лидирующего «Брюгге», у которого к тому же игра в запасе, на семь очков.

В прямой трансляции матч «Гент» — «Александрия» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи 12 декабря в 22:00. Перед завершения поединка эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» подведут итоги выступлений украинских команд в последнем туре Лиги Европы.

Также футбольные болельщики смогут следить на отечественных каналах за прямыми трансляциями следующих матчей.

«Стандард» — «Арсенал» «Футбол 2» 19:55

«Динамо» — «Лугано» «Футбол 1» 19:55

«Лудогорец» — «Ференцварош» «Футбол 2» 22:00

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Динамо» — «Лугано».

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