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Мокрая Ани Лорак порадовала поклонников (фото)
Украинская певица Ани Лорак, которая недавно презентовала новый клип, порадовала поклонников фото, сделанным во время съемок этого клипа.
«Наш мир отражает нас», — подписала певица снимок, на котором позирует, стоя в бассейне.
У Ани Лорак мокрые волосы и счастливые глаза, что очень понравилось ее подписчикам в Instagram.
«Да, Каролина после развода расцвела», «Вау, прекрасная фотография, какие у вас глаза», «Глаза-космос, в них можно утонуть», «Удивительно волшебный взгляд, чудесный», — пишут комментаторы.
Напомним, что Ани Лорак развелась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу в январе этого года.
У певицы и ее бывшего мужа новые отношения. Ани Лорак встречается с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.
Кстати, недавно Налчаджиоглу обратился в суд по поводу раздела имущества.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.