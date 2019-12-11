Мокрая Ани Лорак порадовала поклонников (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно презентовала новый клип, порадовала поклонников фото, сделанным во время съемок этого клипа.

«Наш мир отражает нас», — подписала певица снимок, на котором позирует, стоя в бассейне.

У Ани Лорак мокрые волосы и счастливые глаза, что очень понравилось ее подписчикам в Instagram.

«Да, Каролина после развода расцвела», «Вау, прекрасная фотография, какие у вас глаза», «Глаза-космос, в них можно утонуть», «Удивительно волшебный взгляд, чудесный», — пишут комментаторы.

Напомним, что Ани Лорак развелась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу в январе этого года.

У певицы и ее бывшего мужа новые отношения. Ани Лорак встречается с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.

Кстати, недавно Налчаджиоглу обратился в суд по поводу раздела имущества.

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