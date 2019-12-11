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Навсегда останется парализованной: появились новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк
О состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, поступают противоречивые данные от росСМИ. Сообщали, что прекрасная няня пошла на поправку, а теперь появились тревожные новости.
После трех месяцев лечения в клинике и в центре реабилитации в Москве явного улучшения не наступило. Как сообщает Telegram-канал Mash, актриса остается частично парализованной и передвигается только на коляске.
«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — сообщил источник Mash.
Родные Заворотнюк по-прежнему не комментируют ее болезнь. В больнице ее навещают мать, муж Петр Чернышев и старшая дочь Анна, которая объявила о закрытии своего магазина одежды.
Петр Чернышев вернулся на лед и много выступает, чтобы оплачивать счета за лечение.
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