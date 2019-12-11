- 20:07 Операция «реинкарнация»: в России появилась статуя с лицом Путина, но посвящена она не ему
- 19:55 День святого Николая и фестиваль «ДоДому на Різдво»: куда пойти в Киеве в выходные
- 19:54 Первую серию "Слуги народа" показали на ТНТ, но вырезали оттуда шутку про Путина
- 19:51 В трусиках на фоне биде: Настя Каменских взбудоражила сеть пикантным фото
- 19:42 «Шахтер» — «Аталанта» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:36 Зеленский помог Путину сохранить лицо: в Украине указали на важный момент с встречей в Париже
- 19:11 «Динамо» — «Лугано»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:10 8-летний мальчик умер из-за ошибки анестезиолога: шокирующее ЧП под Одессой
- 19:04 Во Львове установили новогоднюю елку: в сеть попало фото
- 18:50 Драка в комитетах Верховной Рады: у нардепа от "Слуги народа" сотрясение мозга
- 18:42 В киевском метро заметили интересную "цивилизацию": сеть обсуждает фото
- 18:36 Права и техпаспорт в смартфоне: для украинских водителей запустили важное приложение
8-летний мальчик умер из-за ошибки анестезиолога: шокирующее ЧП под Одессой
Прокуроры Котовской местной прокуратуры сообщили о подозрении медику в ненадлежащем исполнении им профессиональных обязанностей, повлекших смерть ребенка. Напрмним, под Одессой в марте 8-летний ребенок умер во время простой операции.
Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, врач-анестезиолог одной из больниц города Подольска (бывший Котовск Одесской области) неправильно ввел лекарственный препарат в организм ребенка, что повлекло анафилактический шок. В результате восьмилетний мальчик умер.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Подольского отдела полиции (ч. 2 ст. 140 УК Украины).
Как уточнили в региональном главке Нацполиции, в городской больнице Подольска ребенку провели операцию по удалению аденоидов. Он умер, не проснувшись после наркоза. Правоохранители допросили медицинский персонал и родственников мальчика, имеется заключение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, осенью под Николаевом суд вынес приговор анестезиологу за смерть 3-летнего ребенка. Врач Каховской районной больницы, по вине которого во время операции умер маленький мальчик, получил два года тюрьмы.
А в Киеве судят анестезиолога Центрального госпиталя МВД, по вине которого пациентка, поступившая на плановую операцию, впала в кому.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...