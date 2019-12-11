8-летний мальчик умер из-за ошибки анестезиолога: шокирующее ЧП под Одессой

Происшествия

Прокуроры Котовской местной прокуратуры сообщили о подозрении медику в ненадлежащем исполнении им профессиональных обязанностей, повлекших смерть ребенка. Напрмним, под Одессой в марте 8-летний ребенок умер во время простой операции.

Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, врач-анестезиолог одной из больниц города Подольска (бывший Котовск Одесской области) неправильно ввел лекарственный препарат в организм ребенка, что повлекло анафилактический шок. В результате восьмилетний мальчик умер.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Подольского отдела полиции (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, в городской больнице Подольска ребенку провели операцию по удалению аденоидов. Он умер, не проснувшись после наркоза. Правоохранители допросили медицинский персонал и родственников мальчика, имеется заключение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, осенью под Николаевом суд вынес приговор анестезиологу за смерть 3-летнего ребенка. Врач Каховской районной больницы, по вине которого во время операции умер маленький мальчик, получил два года тюрьмы.

А в Киеве судят анестезиолога Центрального госпиталя МВД, по вине которого пациентка, поступившая на плановую операцию, впала в кому.

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