«А кто заказчик?": Зеленский отреагировал на разоблачение МВД предполагаемых убийц Шеремета

Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на установление заказчика убийства журналиста Павла Шермета. Об этом он сказал на брифинге, сообщает UATV.

«Возможные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос — кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ следующий раз — я хочу верить, что это будет третья, последняя встреча по поводу этого очень громкого дела — убийства Павла Шеремета», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что дело об убийстве Павла Шеремета — приоритетное, но таких дел много.

УНН сообщают, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка также заявил на брифинге о необходимости установления заказчиков преступления.

«Стране еще предстоит услышать ответ на вопрос о том, кто же был инициатором или организатором этого ужасного преступления», — отметил Рябошапка.

Ранее сообщалось, что полиция подозревает в убийстве Шеремета пятерых человек: названы их имена.

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