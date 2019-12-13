Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео)

Мир

В сети вызвала фурор собака породы бигль по кличке Бэйли из американского штата Флорида. Хозяйка Венди Беренгуер засняла своего любимца, увлеченно танцующим на кухне род звуки пуэрториканского реггетона. Упитанный пес, усевшись в позу суслика ритмично размахивал лапами из стороны в сторону в такт музыке, танцуя вместе с родственницей Венди. Когда Бэйли заметил, что его снимают, он приостановился на секунду, а затем, приняв несколько другое положение продолжил свои танцы.

Видео набрало уже более 17 миллионов просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о забавном видео, в котором собака «помогает» хозяйке крутить педали велосипеда, перебирая в воздухе лапами.

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