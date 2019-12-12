Украина

Зеленский рассказал, почему пожал руку Путину и заявил, что готов сделать это еще сто раз

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что жал руку президенту России Владимиру Путину и готов сделать это еще сто раз, если удастся вернуть Донбасс.

Об этом он заявил в эфире «Право на власть» на 1+1.

«Мы в течение восьми часов смотрели друг-другу в глаза с Владимиром Путиным. Я чувствовал поддержку со стороны Германии, госпожи Ангелы Меркель, и со стороны Франции — Эманнуэля Макрона. Что касается президента РФ Владимира Путина, я понял много. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться», — сказал глава государства.

Когда ведущая переспросила, точно ли он пожал руку президенту страны-агрессора, Владимир Зеленский ответил, что только там можно вести диалог и договариваться.

При этом он привел в пример свой первый звонок Путину.

«Когда у меня был первый звонок к президенту России, у нас была одна задача — вернуть наших пленных моряков. И вопрос был: а ты будешь с ним здороваться? А как по-другому? Я должен был позвонить и сказать: «Эй, возвращай моряков!»? — ответил Зеленский и добавил: «Если завтра нам вернут наш оккупированный Донбасс, я готов и десять раз пожать. А если вернут Крым, то я и сто раз пожму».

Зеленский добавил, что такой контакт был нужен для выполнения важнейших задач для Украины. Кроме того, он отметил, что Путин «очень сложный человек», несмотря на это он многое понял о российском лидере, но не будет рассказывать об этом, а использует это для своей тактики на следующей встречи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», переговоры по Донбассу в рамках встречи лидеров «Нормандской четверки», которая состоялась 9 декабря в Париже длились более 8 часов. В тот день президент Украины Владимир Зеленский впервые лично встретился с российским коллегой Владимиром Путиным и в присутствии президента Франции Эмануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель обсудил пути и способы прекращения военных действий на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter