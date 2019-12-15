Фотография 16-летней Меган Маркл удивила ее фанатов (фото)

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В сети появилась фотография 16-летней Меган Маркл — будущей супруги британского принца Гарри. Снимок, на котором нынешняя герцогиня Сассекская позирует на фоне рождественской елки со своим тогдашним бойфрендом Луисом Сегура, был сделан в 1997 году на школьном балу. В то время Маркл училась в католической школе Непорочного Сердца.

Школьница Меган оделась на танцы в черное облегающее платье и заколола волосы в элегантную прическу — какую часто носит и сейчас.

Как сообщает издание The Sun, фанаты бывшей актрисы были потрясены тем, как мало она изменилась за эти годы. Сейчас Меган 38 лет, но она выглядит точь-в-точь такой же, как в ранней юности. «Вообще не постарела», «Выглядит все так же, хорошие гены», «Она не изменилась», «Принцесса Меган была шикарным подростком», «Мне могли бы сказать, что это фото сделано в прошлом году — и я бы искренне поверила», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что близкая подруга принца Чарльза обрушилась с критикой на Меган Маркл и назвала принца Гарри дураком.

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