Украина

Адвокат Маси Найем, отказавшийся представлять интересы задержанных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, объяснил, почему отказывается участвовать в процессе. Это решение адвокатской компании вызвало большой резонанс.

Все началось с того, что поздно вечером в четверг, 12 декабря, в компании, основателем которой является Маси Найем, заявили, что погибший Шеремет был его хорошим товарищем, что делает «невозможным защиту интересов кого-либо из подозреваемых адвокатами объединения из-за правового и этического конфликта». Адвокаты лишь «обеспечили выполнение закона во время проведения следственных действий у Андрея Антоненко».

Под этим постом в соцсетях завязалась бурная дискуссия, многие из участников которой критиковали адвокатов. Позже сам Маси Наейм на своей страничке в Fqacebook детально представил свою позицию по этому делу, сакцентировав внимание на нескольких спорных моментах

«Мне кажется, что при наличии хорошей доказательной базы не стали бы первые лица государства давить своим авторитетом на мнение общества. Они бы просто показали убедительные доказательства. Я не верю в мотив. Больше дестабилизирует общество такие вот выходки первых лиц государства. А потом… почему, не добившись дестабилизации, они не пошли дальше? Если бы у следствия действительно были доказательства, то они бы не упрашивали меня и Андрея в час ночи, чтоб мы дали свое согласие пройти полиграф. Так это не работает», — пишет адвокат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция пришла с обысками к волонтерам — Евгению Акастелову и его супруге Галине, а также к участнице «Автомайдана» Павлине Степановой и ее супругу.



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