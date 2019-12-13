Украина

Не та борода: в сети указали на несоответствие возможного убийцы Шеремета и Андрея Антоненко

После задержания музыканта, автора неофициального гимна Сил спецопераций ВСУ Андрей Антоненко, которого в полиции считают одним из основных фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, интернет-пользователи начали обращать внимание на некоторые несоответствия в данном уголовном производстве.

В частности, были подняты архивные фото, сделанные Антоненко до и после гибели Павла Шеремета 20 июля 2016 года. Их сравнили с человеком, которого зафиксировала камера видеонаблюдения в районе будущего подрыва автомобиля с журналистом. Так, авторы коллажа обращают внимание на то, что бороды у Антоненко и человека, попавшего на камеры, не идентичны. Да и выглядит он массивнее, чем музыкант.

В комментариях под постом «Нудного пенса», который опубликовал фотоколлаж, припомнили и еще одну медийную личность, которая похожа на человека с камер виденаблюдения — «Руслана Боширова» — российского разведчика, засветившегося в Солсбери.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в материалах дела на Андрея Антоненко полиция возлагает ответственность за организацию группы для убийства Павла Шеремета, которую он создал, увлекшись «идеями величия арийской нации». В то же время, руководство силовых структур и президент Владимир Зеленский заявляли о необходимости установления заказчика преступления.

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