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Украина

Заказчиков нет? В материалах полиции по делу Шеремета нашли странный момент

11:19 13 декабря 2019 449
Павел Шеремет
Инф. «ФАКТОВ»

Влад Добуш — адвокат одной из задержанных по делу об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко — выложил в соцсети текст сообщения о подозрении своей подзащитной. В документе есть один любопытный момент, касающийся заказчика преступления, установления личности которого на брифинге потребовал президент Украины Владимир Зеленский.

Один из абзацев подозрения Юлии Кузьменко звучит так: «Досудебным расследованием установлено, что Андрей Антоненко (его также задержали в рамках дела Шеремета, — Ред.), увлекшись ультранационалистическими идеями, культивирующими величие арийской нации, разделения общества по принципам национальной принадлежности, стремился сделать свои взгляды объектом внимания общества, предпринимая действия для привлечения внимания общества к определенным политическим убеждениям, находясь на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, которые прошли подготовку в добробатах и имеют навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчаткой, решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста Павла Шеремета».

Получается, что по версии следствия, основная вина за преступление ложится именно на Антоненко. Хотя все высокопоставленные участники брифинга заявляли о необходимости установления заказчика преступления.

(редакция не стала размещать подробное описание травм, полученных погибшим журналистом)


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полиции утверждают, что фигуранты дела обсуждали возможность использования волонтера Марусю Зверобой для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования. Сама Маруся Зверобой заявила, что не доверяет сообщениям правоохранителей.

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