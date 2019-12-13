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Лужа крови на льду: 17-летний вратарь получил жуткую травму в хоккейном матче (фото, видео)

16:25 13 декабря 2019 4
Лужа крови на льду: 17-летний вратарь получил жуткую травму в хоккейном матче (фото, видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В поединке юниорской лиги штата Онтарио (Канада) между «Ниагарой» и «Лондоном» ужасную травму получил 17-летний голкипер хозяев Такер Тайнан.

В одном из эпизодов нападающий гостей, пытаясь замкнуть прострел партнера, въехал в Тайнана, распоров коньком голкиперу ногу.

На льду сразу же образовалась большая лужа крови, а самому Такеру оказывали помощь на протяжении десяти минут. После того, как вратаря увезли со льда на носилках, организаторы решили не продолжать матч и перенесли его на другую дату.

Как стало известно позже, юный хоккеист перенес в больнице операцию и пребывает в стабильном состоянии. Отметим, что это первый сезон, который Тайнан проводит в юниорской лиге Онтарио. В 23 матчах, в которых принимал участие голкипер, «Ниагара» одержала 11 побед, а сам Такер пропускал в среднем 3,8 шайбы за игру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 112-килограммовому бойцу UFC Алистару Овериму порвали лицо во время поединка.

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