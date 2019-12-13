Мир

Запрет в России сериала «Слуга народа» после широкого ранее его анонсирования на росТВ прокомментировал российский оппозиционер Алексей Навальный.

По его словам, ленту сняли с эфира после того, как в Кремле заметили реакцию общества на вырезанную шутку о Путине.

«Сейчас они испугались сериала Зеленского и шутки Зеленского. И произошло следующее: компания ТНТ очевидно купила права на сериал „Слуга народа“, где снимается Зеленский. Сериал комедийный, там много различных шуток. Понятно, если они показали одну серию, то они купили права, заплатили за них много денег, это очевидно. Но стали вырезать какие-то части», — рассказал Навальный на своем Youtube-канале.

Он отметил, что после того, как фильм подвергли цензуре, а зрители это заметили, руководству телеканала «ТНТ», очевидно, из Кремля порекомендовали снять сериал с эфира.

«Мы же с вами понимаем, что сама идея показывать сериал с Зеленским по российскому ТВ сначала была согласована в Администрации президента, но потом нет, там же есть какие-то шутки, пусть даже вырезанные. Вырезанные шутки потом будут вспоминать в интернете, а значит сериал нужно запретить», — добавил Навальный, отметив, что российская «машина власти», несмотря на свою мощь всего боится.

Напомним, сериал «Слуга народа» в Украине вышел на экраны в 2015 году. Было снято три сезона (51 серия).

В Украине считают, что фильм помог Зеленскому выиграть выборы и стать президентом.

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