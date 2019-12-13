Дети до последнего не признавались, что съели: новые подробности отравления на Черниговщине

Происшествия

В пятницу, 13 декабря, из Черниговской областной детской больницы выписали двух мальчиков, выживших после тяжелейшего отравления цикутой. 14-летний Николай и 12-летний Андрей уже дома, в селе Стахорщина Новгород-Северского района. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает, но ребятам еще предстоит проходить реабилитацию и восстанавливаться.

Напомним, 8 декабря на Черниговщине трое школьников отравились неизвестным веществом. В выходной день четверо ребят отправились кататься на льду на небольшую местную речку в селе Стахорщина. Там они нашли светлый корень неизвестного растения, трое из них решили из любопытства попробовать корешок на вкус. Вскоре Николаю и Андрею стало очень плохо, началась рвота и потеря сознания. Младший, восьмилетний Михаил, сразу же посинел. С трудом они добрались к Коле домой, его мама и вызвала скорую помощь.

— У детей были судороги, — рассказала журналистам ТСН мама Николая Наталья Верхуша. — У всех сразу. Мы не знали, за кого хвататься, куда бежать. Моего сына стало тошнить, потом его вырвало. Меньшего мальчика, того, который потом погиб, мы вынесли на свежий воздух, чтобы он мог дышать. Он посинел. Мы его откачали, он тихонько сидел до приезда врачей.

«Скорая» забрала детей в Новгород-Северскую районную больницу, где им промыли желудки и провели реанимационные процедуры. Старших мальчиков удалось вернуть к жизни. Спасти Мишу, всего день не дожившего до своего девятилетия, врачи не смогли.

— Наверное, он больше съел того ядовитого корня, — объясняет «ФАКТАМ» анестезиолог Новгород-Северской районной больницы Ольга Бубенец. — И он был самый маленький. А двух других ребят нам удалось спасти, потому что они физически были старше, крепче и больше по массе тела. И, видимо, не так много цикуты съели. На моей практике это первый случай отравления этим корнем. Я даже не понимала сначала, что это. Промывая мальчикам желудки и проводя дезинтоксикационные процедуры, мы увидели какие-то белые кусочки. Думали, мальчики наглотались таблеток. Их всех привезли к нам в бессознательном состоянии, а когда они пришли в себя, то в один голос утверждали, что поели в поле морковки. Я сказала, чтоб не обманывали — понятно было, что никакая это не морковь. А потом местная учительница биологии определила, что отравились дети корнем цикуты. Поздно вечером того же дня мы отправили их в областную больницу, где они находились вплоть до сегодняшнего дня.

— Дети дома, идут на поправку, хотя и они, и их родители еще долго будут помнить весь тот ужас, который им довелось пережить, — говорит председатель местного сельсовета Василий Прачик. — Как так случилось, что мальчики наелись этой отравы, мы до сих пор не можем понять. Я тоже в детстве, бывало, мог бегать по лесу, собирать, например, дикий чеснок, но никогда не ел незнакомых трав и кореньев. А этим мальчикам стало любопытно. Но старшие позже говорили, что они сами съели понемногу, а младший Миша грыз и грыз корешок. Они говорили ему, чтобы выбросил, чтобы не ел столько — ведь растение незнакомое, но тому, видимо, было вкусно и он продолжал есть. Через несколько часов его уже не было в живых. Конечно, это страшная беда для семьи. Они у нас в селе живут не так давно — это переселенцы с Луганской области. Мы их сразу начали поддерживать, помогали во всем. Я проводил им дома воду, устанавливал колонку. Потом помогал маме оформить документы — она многодетная мать-одиночка. Меньшему ребенку нет еще и трех, у старшего онкология, он лежит в Киеве в Охматдете. А теперь вот средний Миша погиб. Похороны мы, конечно, организовали сами, за счет села. Похоронное бюро, спасибо им, со своей стороны тоже денег не взяло.

В школе, где учился Миша, поставили его портрет и повесили фотографии ядовитого растения с описанием. Цикута, она же борщевик Сосновского, считается одним из самых опасных растений в Украине. Все его части — и стебли, и корни, и листья, и даже цветы — при попадании на кожу вызывают ожоги. При попадании внутрь — тяжелейшее отравление или смерть. При этом о том, насколько опасно его трогать и тем более есть, знают ничтожно мало не только дети, но и взрослые.

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