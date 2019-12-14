Политика

Участник переговоров в Париже рассказал, что больше всего разозлило россиян

В Париже во время встречи лидеров стран «нормандской четверки» произошел инцидент с помощником президента России Владиславом Сурковым, который очень эмоционально выражал свое недовольство по некоторым якобы ранее согласованным пунктам переговоров. Кроме того, его очень раздражало то, что украинская делегация разговаривала на украинском языке.

Об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по разрешению ситуации на Донбассе Алексей Резников.

Деталями инцидента поделился также министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Авакова, в один из моментов Сурков даже бросал бумаги и очень бурно показывал свое недовольство. Речь шла о разведении войск на Донбассе.

«Был момент, когда украинская делегация настаивала … Путин говорит, давайте разводить вдоль всей линии соприкосновения, а Зеленский отвечает: минуточку, я посчитал, мы так будем разводить 20 лет … Простой разговор. Говорит, давайте этот пункт отдельно согласуют советники. Советники вышли и мы видели психоз Суркова: мол, мы так не договаривались и так далее», — поделился воспоминаниями Аваков.

О недовольстве россиян рассказал в эфире «Эхо Москвы» и российский политолог Валерий Соловей.

По его словам, президент РФ Владимир Путин после встречи с Владимиром Зеленским в Париже был сильно раздражен, так как его ожидания не оправдались.

Политолог считает, что Путин ехал в Париж с одними ожиданиями, потому что предварительно все пункты повестки были согласованы. Но во время личной встречи Зеленский по всем согласованным пунктам повестки отказал. После этого последовал скандал в российской делегации. Один из членов делегации пострадал морально, психологически.

При этом Соловей считает, что результат «Парижа» может обернуться очень серьезными проблемами для Украины, а именно обострением на Донбассе в течение ближайшего полугода.

Политолог напомнил, что Донбасс никогда не рассматривался Россией как самоцель. Он всегда рассматривался как инструмент. И вот сейчас пришло время для того, чтобы этот инструмент включить. В мирном контексте это выглядело бы как фактическое «присоединение» Украины к так называемым «ДНР» и «ЛНР». И тогда бы Москва стала оказать на Киев преобладающее влияние.

Напомним, похожее мнение ранее озвучил украинский журналист Виталий Портников. Он считает, что на саммите «нормандской четверки» в Париже президент РФ Владимир Путин испытал унижение. Так как практически совпали позиции украинской делегации в Париже и тех, кто в преддверии саммита вышел на митинги протеста в Киеве. Портников считает, что Путин никогда не простит это Зеленскому. После встречи с Зеленским многие заметили странный вид президента РФ Владимира Путина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter