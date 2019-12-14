Прокуратура завела дело на "клоуна", пугающего прохожих на улицах Мукачево (видео)

Общество и люди

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство в отношении пранкера, который выкладывал видео в YouTube, где он в костюме клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга и одноименного фильма «Оно» пугал людей.

Как сообщили в прокуратуре, правоохранители проведут экспертизу видеороликов и проверят их на пропаганду насилия и жестокости.

«Речь идет о серии видеороликов, которые распространены через социальные сети и Youtube каналы. В видео, определенные лица, одетые в костюм известного персонажа из фильма ужасов стреляют в прохожих и совершают другие нападения на мукачевцев», — говорится в сообщении.

В прокуратуре имени подозреваемого не разглашают, но видео было опуликовано на канале Vlad Yurievich. В описании к видео закреплено ссылку на Instagram-профиль с таким же названием. Первое видео на канале было опубликовано 11 декабря.

Напомним, пранкер «Джокер» уже несколько месяцев провоцирует украинских политиков и чиновников. А недавно он вышел в прямой эфир на телеканале NEWSONE. В программе «Противостояния» пранкер ответил на вопросы ведущих, гостей и даже зрителей канала, но личность свою не раскрыл.

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