Происшествия

В Николаеве 11-летний мальчик выбросился с 9 этажа из-за уроков, а в Киеве суицид совершила молодая мама

В пятницу, 13 декабря, в Корабельном районе Николаева произошла трагедия — из окна девятого этажа выбросился 11-летний ребенок и погиб. Ранее подобный случай произошел в Киеве.

Инцидент в Николаеве случился около 19:30 по улице Айвазовского.

Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, выяснили, что 11-летний ребенок выпал из окна девятого этажа, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Ребенка доставили в реанимацию детской областной больницы. Однако тот же вечер от полученных травм школьник скончался.

По одной из вероятных версий, причиной трагедии мог стать конфликт мальчика с родителями из-за нежелания делать школьные домашние задания. Семья погибшего ребенка характеризуется положительно и на ни одном учете не состоит.

Полиция открыла уголовное производство по статье доведение до самоубийства несовершеннолетнего.

А в ночь на 14 декабря в Киеве на проспекте Валерия Лобановского из окна высотного дома выпрыгнула молодая женщина. Причины такого поступка неизвестны. У погибшей остался маленький ребенок.

Напомним, несколько дней назад в Днепре студент НТУ «Днепровская политехника» выпал с девятого этажа и остался жив. Подобный случай произошел и в Запорожье, где девочка вместе с приятелями гуляла по крыше девятиэтажного здания, упала оттуда, но осталась жива.

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