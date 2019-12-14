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США владеют технологиями телепортации человека: американский генерал сделал сенсационное заявление
Бывший высокопоставленный офицер ВВС США утверждает, что Соединенные Штаты располагают революционной технологией «телепортации»: человека из любого места на Земле можно доставить в любую другую точку на планете менее чем за час. Такое заявление генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст сделал, выступая с лекцией в колледже в Вашингтоне.
Заявление об американских технологиях будущего было сделано при обсуждении китайских аэрокосмических достижений. Отвечая, что могут противопоставить Штаты такому прогрессу, офицер, который в свое время получил специальность инженера астронавтики, упомянул о радикально новых технологиях, разрабатываемых для военных.
«Многие американцы и большинство членов Конгресса не успели по-настоящему глубоко вникнуть в суть, но есть технология, чтобы доставить человека из любого места на планете Земля в любую другую точку менее чем за час», — приводит The Drive выдержки из лекции.
В издании отмечают, что вне зависимости от того, насколько реальны революционные аэрокосмические разработки, описанные Квастом, но в любом случае, похоже, что США на пороге большого скачка в транспортных технологиях. Военные аналитики также считают важным увеличить вложения в космические разработки, тем более, что Китай уже давно рассматривает космические полеты как обязательный элемент экономики XXI века.
Напомним, ранее США заявили планы о военном доминировании в космосе над Китаем и Россией.
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