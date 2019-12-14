23.32 / 23.55 25.91 / 26.28
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

США владеют технологиями телепортации человека: американский генерал сделал сенсационное заявление

23:10 14 декабря 2019 335
скорость
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший высокопоставленный офицер ВВС США утверждает, что Соединенные Штаты располагают революционной технологией «телепортации»: человека из любого места на Земле можно доставить в любую другую точку на планете менее чем за час. Такое заявление генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст сделал, выступая с лекцией в колледже в Вашингтоне.

Заявление об американских технологиях будущего было сделано при обсуждении китайских аэрокосмических достижений. Отвечая, что могут противопоставить Штаты такому прогрессу, офицер, который в свое время получил специальность инженера астронавтики, упомянул о радикально новых технологиях, разрабатываемых для военных.

«Многие американцы и большинство членов Конгресса не успели по-настоящему глубоко вникнуть в суть, но есть технология, чтобы доставить человека из любого места на планете Земля в любую другую точку менее чем за час», — приводит The Drive выдержки из лекции.

В издании отмечают, что вне зависимости от того, насколько реальны революционные аэрокосмические разработки, описанные Квастом, но в любом случае, похоже, что США на пороге большого скачка в транспортных технологиях. Военные аналитики также считают важным увеличить вложения в космические разработки, тем более, что Китай уже давно рассматривает космические полеты как обязательный элемент экономики XXI века.

Напомним, ранее США заявили планы о военном доминировании в космосе над Китаем и Россией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ТВ шоу

Новый скандал на росТВ: муж Скабеевой выгнал украинского политолога за слова правды о жителях ОРДЛО

Арсений и Валерия

Это карма: сын Валерии снова попал в аварию

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер