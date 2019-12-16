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Шоу-бизнес

«Боженька накажет»: украшенная ликом Христа Собчак возмутила сеть (фото)

14:36 16 декабря 2019 95
Собчак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая недавно довела до слез Регину Тодоренко, удивила пользователей сети странными украшениями.

На фото, которое Собчак опубликовала в Instagram, она позирует, украсив себя шапкой с двуглавым орлом и серьгами с ликом Иисуса Христа.

Собчак

«Праведный лук», «Православненько, Ксения. Что дальше? Пятеро детей, воскресная школа, пасхальные посты?», «Боженька накажет за такие сережки», «Вас Бог покарает за такие сережки, совсем стыда нет! Имейте хоть уважение к верующим», «Вроде бы умная женщина, а такие глупости делаете», — возмущаются комментаторы.

Собчак

Собчак

Собчак

Собчак

Собчак

Напомним, что ранее негативную реакцию вызвала свадьба Собчак и Константина Богомолова. Верующие возмутились, что жених и невеста катались в катафалке, а после этого венчались.

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