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«Боженька накажет»: украшенная ликом Христа Собчак возмутила сеть (фото)
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая недавно довела до слез Регину Тодоренко, удивила пользователей сети странными украшениями.
На фото, которое Собчак опубликовала в Instagram, она позирует, украсив себя шапкой с двуглавым орлом и серьгами с ликом Иисуса Христа.
«Праведный лук», «Православненько, Ксения. Что дальше? Пятеро детей, воскресная школа, пасхальные посты?», «Боженька накажет за такие сережки», «Вас Бог покарает за такие сережки, совсем стыда нет! Имейте хоть уважение к верующим», «Вроде бы умная женщина, а такие глупости делаете», — возмущаются комментаторы.
Напомним, что ранее негативную реакцию вызвала свадьба Собчак и Константина Богомолова. Верующие возмутились, что жених и невеста катались в катафалке, а после этого венчались.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!