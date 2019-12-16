Настоящий ветеран: скандальный прокурор Кулик отсудил 1,6 миллиона гривен за "участие в АТО"

Общество и люди

Генеральная прокуратура должна выплатить уволенному прокурору Константину Кулику, который якобы переходит на службу в СБУ, около 1,6 миллиона гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил АТО. Такое решение принял Окружной административный суд Киева.

Как сообщает «РБК-Украина», в начале декабря экс-глава ОАСК Павел Вовк полностью удовлетворил исковые требования Кулика по его октябрьскому иску.

В решении суда говорится, что экс-прокурор находился в районе проведения АТО и имеет статус «участник боевых действий», а значит ему положено одноразовое пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

В общей сложности, по решению суда, Кулику положены премии и компенсации в размере 1 617 952 гривен.

Суд отклонил аргумент ГПУ о том, что при увольнении с военной службы в 2017 году Кулик сам подал рапорт об отказе от пересчета положенных ему премий и компенсаций.

Напомним, Кулик был уволен из ГПУ в конце ноября из-за того, что не пришел на переаттестацию для работы в Офисе генерального прокурора. Издание The New York Times писало, что Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. По информации издания, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

Ранее Константин Кулик был фигурантом дела о незаконном обогащении.

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