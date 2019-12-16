Шоу-бизнес

«Сказали, что я полная и никуда не гожусь»: шокирующее признание бывшей участницы «Х-фактора» (фото, видео)

Третий прямой эфир десятого сезона популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ) покинула подопечная Оли Поляковой Анна Иваница. Зрители отдали за Аню наименьшее количество голосов и ей даже не пришлось участвовать в «песне за жизнь». Сексуальная красотка, которую на каждом эфире засыпала комплиментами Оля Полякова, готова начать сольную карьеру. — Ты такая красивая, что можно с ума сойти! — хвалила свою подопечную Полякова и призывала поддержать девушку. Выступление Иваницы на третьем эфире с песней «Помоги мне» из кинокомедии «Бриллиантовая рука» судьями единогласно было признано самым ярким и запоминающимся. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анна Иваница рассказала, почему она не расстроилась, покинув «Х-фактор», призналась, что поправилась за время проекта, и назвала имя своего фаворита.

— Понятно, что я расстроилась, когда покинула проект, — призналась Анна. - Но в целом у меня больше позитивных эмоций. Для меня уже просто счастье участвовать в шоу такого уровня. А ведь мне удалось побывать в трех прямых эфирах! Это очень круто. Я больше склоняюсь к тому, что для меня важнее любовь публики, чем желание пройти дальше. Поэтому, когда я услышала, что покидаю проект, отреагировала достаточно спокойно. Никаких слез и истерики у меня не было. Я пришла на «Х-фактор» не для того, чтобы соревноваться с остальными участниками, а с той Аней, которая была на первом кастинге.

Анна Иваница

— И какой же она была?

— Очень зажатой, не верившей в себя. Помню, как боялась выйти на сцену, показать свои вокальные данные — никакой специальной подготовки у меня за спиной не было. В начале было очень тяжело, знаете, такой навык не получишь за короткое время. Но за три недели напряженной подготовки к прямым эфирам я выросла даже в своих глазах. Хотя, понимаю, что есть чему учиться и над чем работать. Сейчас я просто получаю удовольствие от того, что переборола собственные страхи.

— Судя по третьему эфиру «Х-фактора», где вы предстали в очень откровенном номере, вам это, действительно, удалось!

— Я, кстати, очень довольна этим эфиром. Просто выложилась на 150 процентов! У нас с Георгием получилось даже лучше, чем на репетиции. Я максимально сделала то, что могла.

— Вы признавались, что близкий человек не поддерживал вашего желания пробовать силы на «Х-факторе».

— Это правда. Эта история достаточно долгая, но в какой-то момент, мне поставили условие: или я, или проект. Это было совершенно для меня неожиданно и очень горько. Но я не отступила от своей мечты. Мне было интересно, я прошла в прямые эфиры и, конечно, бросить на полпути все, чего достигла, не могла. Но обидно было до слез. Теперь уже все улеглось, хотя он так и не видел ни одного эфира. Я сказала, что покинула проект, на что он лишь ответил: «Ну, жаль…»

— У вас сейчас столько поклонников!

— Я достаточно осторожно к этому отношусь, хотя, признаюсь, это приятно. Особенно, когда мне пишут слова поддержки. Что касается поклонников, то я сейчас настроена только на работу. Тем более, я буду участвовать в еще одном прямом эфире — суперфинале «Х-фактора». И уже потом буду отдыхать и расслабляться.

— Оля Полякова не раз говорила, что вы просто рождены для сцены!

— Конечно, я хотела бы двигаться в этом направлении. Мне нравится петь, выступать, я полюбила сцену. Но пока никаких предложений мне не поступало.

— Кто посоветовал вам прийти на «Х-фактор»?

— Я пробовала свои силы на «Х-факторе» несколько раз, но никак не доходила до телевизионных отборов. Хотела попасть и в другие вокальные шоу, но на одном мне сказали, что я полная, неформат и никуда не гожусь. Знаете, как это мне тогда крылья обрезало! Но в этом году я подумала о том, что в старости буду жалеть, что таки не попробовала еще раз. Я подала заявку и забыла об этом. Но мне позвонили, пригласили на предотбор, а через несколько недель позвали на телевизионный кастинг.

— Вы поете с детства?

— Да, но я никогда не училась вокалу. Конечно, сейчас остро чувствую отсутствие профессиональной школы. Я по специальности юрист и психолог. Однако готова круто изменить свою жизнь.

— Что стало самым сложным за время проекта?

— Самое сложное было в многозадачности. В небольшой промежуток времени приходилось концентрироваться на том, как ты поешь и двигаешься. Без опыта выхода на сцену это было катастрофически сложно! Как на экзамене, расслабиться было практически невозможно. Моя песня ко второму эфиру менялась в течение недели несколько раз. Потом были замены аранжировки. Более того, песня не нравилась Оле Поляковой, она об этом сказала. Но уже была готова постановка, наряды, и менять никто не позволил.

— В каком режиме вы жили последние три недели?

— Мы мало спали и находились просто в сумасшедшем графике. Безусловно, это было очень интересно, просто достаточно энергозатратно. Участвуя в таком проекте, надо быть эмоционально устойчивым.

— Вы похудели?

— Нет! Поправилась! Сначала, переживала, а потом подумала: любите меня уже такую. Может, это тоже от стресса.

— Как думаете, кто окажется победителем десятого сезона?

— Мне хочется, чтобы победил Георгий Колдун — он из моей категории. Хотя, думаю, что зрители проголосуют за Элину Иващенко. Кстати, изначально думала, что победителем может оказаться Антон Вельбой. Но… осталось совсем немного подождать.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что любимец Оли Поляковой Георгий Колдун сделал громкое заявление.

Читайте и смотрите на сайте «ФАКТОВ», как проходил третий прямой эфир, а также видео выступлений участников.

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