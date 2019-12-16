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Порошенко помог собрать 20 млн залога за генерала Марченко, внеся почти всю сумму
Украинцы собрали необходимую сумму залога для начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко. Об этом говорится на странице FreeМарченко в Facebook.
Напомним, Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога генералу Марченко с 76 миллионов, которые присудил Печерский райсуд столицы, до 20 миллионов гривен.
Как сообщили волонтеры, которые собирали деньги на правовую помощь осужденному генералу, на вечер 16 декабря на счету было почти полтора миллиона гривен.
Деньги пожертвовали более двух тысяч украинцев. Недостающую сумму — 19 миллионов гривен — добавил пятый президент Украины Петр Порошенко.
«Единство граждан — сила. Спасибо всем и каждому», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине ноября суд избрал меры пресечения пятерым должностным лицам Минобороны, которым сообщили о подозрении в деле о закупке бронежилетов. Двое из них были отправлены под домашний арест, троим определили арест с возможностью выхода под залог в 76 млн. гривен.
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