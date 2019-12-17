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"Извинились": "Квартал 95" спел новую песню о Гонтаревой (видео)
Актеры студии «Квартал 95», записывая новую программу, снова на концерте вспомнили экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Видео с концерта в Facebook опубликовала пресс-секретарь партии «Слуга народа» Юлия Палийчук, отметив, что номер войдет в новогодний выпуск «Вечернего квартала».
На этот раз в песне артисты «просили прощения» у бывшей чиновницы.
«У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на „Дельта банку“ карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця», — так «кварталовцы» «извинялись» перед Гонтаревой.
«Украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне», — добавил со сцены Евгений Кошевой и артисты передали экс-чиновнице привет.
Напомним, в октябре в одном из выпусков шоу «Вечерний квартал» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата». Номер вызвал шквал критики в соцсетях и заставил оправдываться «кварталовцев» и извиняться руководителя хора им. Веревки.
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