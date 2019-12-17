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Политика

Снятие неприкосновенности и изменения в Налоговый кодекс: онлайн-трансляция заседания Рады

9:51 17 декабря 2019 101
Рада
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 17 декабря, на заседании парламента народные депутаты планируют в первом чтении рассмотреть изменения в Налоговый кодекс, окончательно внести изменения в закон для ограничения депутатской неприкосновенности. Кроме того, планируется рассмотреть проект о господдержке «Пласта» с предложениями президента, два проекта постановлений и ряд ратификаций.

План работы ВРУ на 17 декабря опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

На утреннем заседании нардепы должны рассмотреть во втором чтении законопроект 2237 об окончательном ограничении депутатской неприкосновенности, согласно которому меры в отношении народных депутатов будет согласовывать генпрокурор или исполняющий его обязанности.

С предложениями президента нардепы рассмотрят законопроект о временных следственных комиссиях.

Для повторного рассмотрения после доработки предложен законопроект о господдержке «Пласта».

В плане работы есть законопроекты о высшем образовании, праве Минкульта непосредственно назначать директоров музеев, расположенных в ОРДЛО и Крыму, относительно жилищно-коммунальных услуг, о внутреннем водном транспорте, о конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство».

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. За соответствующий законопроект проголосовали 373 нардепа. 11 сентября президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

На данный момент в Раде считают, что парламентское монобольшинство, скорее всего, может не собрать голосов для окончательной отмены депутатской неприкосновенности.

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